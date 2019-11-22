四川民企做外贸，底气足（经济发展亮点多韧性足）

风力发电机的核心装备是什么？“轴承是关键！”

11月的四川气候宜人，在成都天马精密机械有限公司欧洲产业城厂区，机器轰鸣。一排排巨型轴承钢圈整齐摆放，工人们忙着为轴承加热锻造、撵环、冲孔……

公司负责人崔林自信满满，“今年前三季度，我们的出口额已达5亿多元，顶得上去年一年。”为轨道交通、风力发电和工程机械装备提供轴承的成都天马公司，预计今年在风电轴承生产和出口上将达到全球第二。

今年前三季度，四川民营企业实现货物进出口1138.2亿元、增长20.7%。其中，出口804.9亿元、增长26.3%，进口333.3亿元、增长8.9%。进出口、出口分别高于四川全省增速6.1和7.6个百分点。

今年以来，地处西部内陆的四川民企何以在外贸路上亮点频现？

政策给支持，民企“走出去”不断解压

最近，成都青白江欧滋农业开发有限责任公司总经理丁宪强心里喜滋滋的。接连三次出口专车专柜、做猕猴桃主题公园的他刚把8万多斤猕猴桃发往了欧洲。

“去年是开拓期，一年才运出去8000多斤。”早在2011年，丁宪强通过土地流转，建了300亩猕猴桃生产基地。然而，这生意做得一直不温不火。

内销一斤七八元，采摘园采摘也才12元，利润太低。何不试试做外销？丁宪强打起了外贸的主意。可怎么运？如何打通销售线？这让丁宪强一度犯了难。

海运周期长，空运成本高，到头来还是陆运又快又划算。尝试了近一年海运后，今年9月，丁宪强开始尝试蓉欧班列。

听说丁宪强要通过蓉欧班列运输农产品，成都国际铁路港管委会和国际铁路港投资发展有限公司等纷纷行动起来。陆港公司负责运输，班列公司提供智能冷藏车柜，管委会居中协调，海关等部门帮助过关质检。丁宪强一下子加入了十几个微信群，天天收到货运信息。

“没想到政府这么支持，有事儿马上报、马上办。”丁宪强说，10月19日，借助蓉欧班列，2.6万多斤猕猴桃发往卢森堡，在那里，一斤猕猴桃能卖到23元多。

无独有偶。崔林介绍，天马公司获得了政府不少项目扶持资金。而偌大的欧洲产业城厂区建设，政府同样鼎力支持。

“四川省政府出台了一系列‘走出去’政策措施，在产业发展、金融支持、风险规避、法律合规等方面为民企提供了各种维度的引导和帮助。”西南财经大学常务副校长彭龙教授告诉记者，去年中央民营企业座谈会后，四川出台了“民营经济20条”，着力增活力、降成本，优化营商环境，为民企发展外贸解压鼓劲。

产品有保证，向外发展有了硬实力

“做实体经济，没硬实力不行。”崔林做了几十年轴承产业，看着企业越来越强。

如今，天马公司拥有工信部授予的国家级轴承检测中心。“每年我们获得的实用新型工艺相关的专利能达到30—50项，迄今已达到1000多项。”崔林说，他们的研发人员占比接近20%，每年要投入大量经费用于更新工艺，生产各种类型产品。同时，旗下还有博士后工作站用于培养人才。

“得益于风电市场的巨大需求，今年公司在风电这一块儿将实现较大增长。”天马公司销售经理董本琦介绍，他们要定期接待国外大客户到厂实地查看，根据其产品和技术要求，进行产品设计和实验，保证产品质量。

“农业企业做出口，产品质量是第一位的。”丁宪强认为，做农业既要懂市场，也得懂技术。为了确保农产品质量，他们安排了专人做记录，市区镇三级也会定期派人来检查。坚持绿色生产标准，丁宪强的办公室里挂着绿色生产流程，办公桌上放着刚刚出炉的第三方农产品质量评估报告。

“截至10月底，四川省民营高新技术企业有3026家，取得国家备案入库的科技型中小民营企业5698家，民营企业创建的省级产业技术创新联盟和省级以上工程技术研究中心均达全省的50%以上。”省民营办有关负责人介绍，四川全力支持民营企业健康发展，提高自主创新能力，保证产品质量和市场竞争力。

对外有通道，努力构建外贸大平台

“四川地处西南，向来是开放的‘大后方’。而在‘一带一路’倡议的推动下，四川成为开放的前沿阵地。”彭龙分析，四川的民营企业面向“一带一路”沿线国家，以对外承包工程、出口货物为主要切入点，实现了民营企业对外贸易业务的稳定增长。

蓉欧班列、四川自贸区建设、长江经济带，得益于各类外贸发展政策利好，四川搭建起了一条健康外贸通道。“从产业结构看，四川产业发展和资源禀赋兼具，能够匹配不同的经济体合作。目前，四川与‘一带一路’沿线60多个国家均有贸易往来，形成了共赢的开放型经济生态系统。”彭龙说。

搭建外贸通道，四川努力构建外贸大平台。“我们积极搭建市场，开拓平台，同时支持企业抱团出海，对外合作。”省商务厅相关负责人介绍，今年以来，四川持续开展“万企出国门”活动，前三季度已开展156项境内外活动，带动近2000家（次）民营企业走出去。与此同时，通过“绵阳企业进出口联盟”“资阳柠檬出口企业联盟”等，带领相关中小企业走出国门。鼓励华润等央企发挥龙头引领作用，带动雅安当地民营花椒制造企业产品走出去。

“借助蓉欧班列和海运通道，我们可以把川内，甚至国内各种优质农产品运往欧洲。”丁宪强说，只要销售渠道打通，未来欧滋就不仅是一个农产品生产企业，更可能发展为一个服务贸易企业，“也可以把国外的农产品进口进来。”

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 10 版）

(责编：冯粒、曹昆)