戈壁滩飘出果蔬香（田间追踪高质量·突破资源约束）

玉门市戈壁人参果生产基地的日光温室。

玉门市农业农村局提供

敦煌种业戈壁农业产业园区温室里，菜农正在管理樱桃西红柿。

甘肃省农业农村厅提供

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广袤农村千差万别，资源禀赋不同，现代农业注定不能一个模式包打天下。

西北许多地区干旱少雨，生态脆弱，如何突破资源约束的共性问题，走出一条农业高质量发展之路？甘肃酒泉市盘活戈壁资源，发展生态农业，闯过技术关和市场关，平衡好生产和生态的关系，给这类资源制约地区发展高质量农业带来启示。

难以相信，这是曾经“风吹石头跑，遍地不长草”的戈壁滩！

走进甘肃酒泉的一个个戈壁农业产业园，仿佛置身日光温室博物馆——装配式钢架大棚里，韭菜、黄瓜、西红柿等蔬菜鲜嫩水灵，菜农们正忙着采收装车；智能连栋温室内，火龙果、无花果、莲雾等南方果树生机盎然，一套套高精尖设备令人眼花缭乱……

戈壁荒滩怎么长出瓜果蔬菜？设施农业有没有钱赚？生产和生态如何平衡？带着这些疑问，记者一探究竟。

向戈壁要空间

发展生态设施农业，亩均效益增10倍

肃州区银达戈壁农业产业园的温室大棚里，一排排西红柿秧苗两米多高，一打听，这还是掐头控制了长个呢！仔细端详，一棵西红柿从上到下，左右结果，足足有7层，一层能摘两斤多果子。

肃州区银达镇农林站站长李凯介绍，产业园共有1350座日光温室，80%种西红柿。“一个棚收1.2万斤不成问题，产量比普通高1/3，质量也更好。”

“活好干，种地轻松，想不到荒地变成了聚宝盆。”54岁的银达镇六分村村民葛明科说，这里地处巴丹吉林沙漠边缘，过去种啥啥不长，村里人过去一直受穷，发展戈壁农业，让大家看到了前景。如今，老葛在园区经营着8个温室大棚。他掏出手机展示，“现在手指一点，卷放帘几分钟就能搞定。”

除了蔬菜，园区里也有不少新鲜玩意——有农户把火龙果、莲雾、百香果等热带水果种到了戈壁上，效益不错，香水柠檬卖到了30元一个。今年春天葛明科尝试在大棚里种葡萄，刚摘下来就被抢购一空。

“发展高效农业，不是发达地区的专利。”李凯说，尽管酒泉水土资源紧缺，但换个脑筋，劣势也能变优势，这儿的戈壁荒滩可富裕着呢！统计显示，全市可利用的戈壁荒滩达1.7亿亩，占全市土地面积的近2/3。

“戈壁滩不适宜传统耕作，但不少耕地上干不了的事，这里却有优势！”中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员蒋卫杰说，戈壁滩面积辽阔，集中连片，适于规模经营；石头多，就地取材，温室造价能省一大截；戈壁滩每天有长达14个小时的光照，昼夜温差达20多摄氏度，种果蔬产量高、品质好。

“戈壁农业扩展了发展空间，也为农民打开了增收新渠道。”酒泉市农技服务中心副主任张国森介绍，全市戈壁设施农业面积达到9万亩，每亩年纯收入2.5万—3万元，是大田种植的10倍左右。

祁连清泉农业科技有限公司选择了玉门市，投资3.5亿元发展人参果。走进温室大棚，人参果并不是长在树上，一棵棵绿色秧苗攀着绳子笔直向上长。

“果子喝祁连山雪水长大，甘甜爽口，风味独特！”公司总经理马守东介绍，清泉乡灌溉用水来自积雪融水，纯净无污染，戈壁土地适合发展绿色、有机农作物。

除了品质好，还能错峰头。“冬春季上市，能避开云南人参果上市期，抢占北方水果稀缺期。”马守东说，戈壁温室里，种一茬能采收4次，棚均收入达4万多元。

冲着戈壁滩独特的资源优势来的，不光祁连清泉公司，酒泉开工建设了90个戈壁生态农业产业园，敦煌种业、巨龙集团等35家龙头企业、49家合作社和7000多户农户投身其中。短短几年，酒泉戈壁生态农业从无到有、从小到大，走出了一条地域特点突出、资源高效利用的创新发展之路。

科技突破资源制约

浇水按滴算，果蔬种在“枕头”里，科学种田越种越甜

戈壁荒滩搞农业，缺水是头道难题。

“节水是唯一出路。”酒泉市农业农村局副局长王生军说，戈壁缺水，是结构性短缺，黑河、疏勒河、讨赖河、党河都流经境内。关键要大力发展科技节水，破解水资源瓶颈。

酒泉一手兴建水利工程，调水引水。一手推广节水技术，制定15项戈壁农业标准化技术规程，让节水滴灌、水肥一体等集成新技术落户，发挥每滴水的最大效益。

在敦煌种业的智能连栋玻璃温室，种菜像种花一样精细。“给水量是按滴算的，每棵作物都有专属的喝水档案。”公司生产二部经理王凯介绍，水肥设备根据作物生长数据，结合环境自动调节给水量。科学种田，越种越甜，这里产出的有机番茄一斤卖到7块钱。

如何在保护基础上用好戈壁资源？酒泉对戈壁生态农业进行界定，其特定发展空间是干旱的戈壁地区，包括戈壁沙漠、沙漠化土地、撂荒地，甚至绿洲的中低产田。“戈壁农业要进行长远规划，避免无序开发，把握好生产和生态的平衡，坚持生态优先，‘不新打一口井、不新增用水总量’这两条硬杠杠是底线、红线。”王生军说。

顶着“硬杠杠”，戈壁农业如何“长大”？范立德是酒泉戈壁农业先行者，他的故事很有说服力：2009年他就开始在戈壁上建温室种果蔬，如今，夫妻俩经营着大大小小30个大棚。

走进范立德的温室，地面还是戈壁原貌，各种蔬菜秧苗长在一个个“枕头”里。这是全市近年来推广的基质枕技术，“枕头”里装着作物生长需要的“土”。“不用挖坑开沟，直接装袋种菜，水肥像输液一样打进‘枕头’。”

基质枕来自康多生态农业公司。走进公司后院，打捆好的秸秆整齐码放，番茄秧堆得像小山，蘑菇渣袋摆成一片。“基质枕就是用这些农业废弃物做成的。”董事长苏海介绍，1亩日光温室需要基质67立方米，可转化利用秸秆、尾菜、畜禽粪污等农业废弃物125立方米，基质还田还可提升地力、改良土壤。

在酒泉戈壁滩上，各式各样的智能化滴灌、水肥一体化设施很普遍。以前“大田水浇地，现在戈壁水浇苗”，精打细算节水账成为农户和企业的共同行动。“既要节约用水，提高用水效率，又要高效用水，提高产出效益。”张国森说，通过精准滴灌，种西红柿能节水50%、增产30%，每亩增效约2000元。

抱团发展卖好价

提升产业链素质，做优做大“菜篮子”“果盘子”

与传统农业相比，戈壁生态设施农业无疑需要多投入，这样做划不划算？

酒泉的做法是聚焦有机、绿色，打造全产业链的高效农业。

来到河西地区最大的农产品市场——春光市场，走访发现不少摊主都抢着收戈壁蔬菜、水果。“从11月到第二年3月，市场上来自戈壁滩的蔬菜占20%左右。”春光市场副总经理李红梅说，戈壁农业定位中高端，如果只盯着产地周边打转，难卖好价，关键还是要拓宽市场。

政府搭台，打品牌、通堵点，让越来越多的戈壁优质农产品走出去。“戈壁雪润”区域品牌影响力不断扩大，市场拓展到北上广、川渝等地。

“想要拥抱大市场，单打独斗不行！”王生军介绍，市里牵头成立蔬菜协会，制定生产标准，推动多方参与者“握指成拳”。

抱成团闯市场，“菜篮子”“果盘子”越做越大。清泉乡康源果蔬农民合作社带动400余户农户，经营1032座人参果温室，提供农资、技术以及贮藏、销售等一条龙服务；赤金镇冬韭王农民合作社带动2000多户种植户，扶持净菜加工、韭菜花酱等加工项目，延伸产业链。

敲开市场大门要有“金钥匙”。“关键是提升产业链素质，实现优质优价。”中国—以色列（酒泉）产业园建设推进组组长王雄蛟说，他山之石可以攻玉，跟戈壁农业最像的是以色列的沙漠农业，人家不光有先进的节水技术，还有高效产业链，保证生产出来的是抢手货。今年4月产业园正式开园，以色列专家第一条建议就是研究国内、国际市场信息。

没有电商网店，没有客商出入，赤金镇的韭菜全部卖到了北京、河北、陕西、新疆等地。“我们靠的是订单，出棚批发价都高于当地市场一般韭菜的零售价。”韭菜经纪人王毅介绍，赤金韭菜是地理标志产品，全镇90%的韭菜实现了订单销售。

“优质优价，有机韭菜卖到五六块钱一斤。”王毅在戈壁滩上开始了新实验——建起100多座钢架拱棚、100多个日光温室，种植有机蔬菜。刚露头的韭菜苗为戈壁滩添新绿，280多户农户跟着王毅忙活起来。

大生产、大流通是发展趋势。“往广州运菜，要求菜心温度2摄氏度以下，40小时运达，12小时卖掉。”巨龙现代农业物流港总经理王升元说，作为酒泉地区最大的物流企业，通过发展冷链物流，带动一批合作社对接大市场。

深谙戈壁农业发展之道的酒泉，又有了新的谋划：到2022年，将打造引领全省乃至全国的戈壁生态农业示范区，并成为立足西北、辐射全国，面向中亚、西亚、南亚地区富有竞争力的“菜篮子”生产供应基地。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 18 版）

(责编：冯粒、曹昆)