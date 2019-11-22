用现代要素改造农业（专家点评） 

甘肃酒泉戈壁生态农业的发展之路，给自然资源约束地方一个启示：因地制宜，用现代要素扬长避短，同样可以做好农业高质量发展这篇大文章。

一个地方发展农业优势是什么，短板在哪里？要在新的市场环境中重新审视。不少自然资源制约地区缺水、少土，不适宜种植传统大宗农产品，但光照充足、空间广阔、没有污染，正是发展高品质果蔬的好条件。如今随着消费升级，人民群众对优质、安全的高品质农产品的需求越来越大，这也为这类地区走“以高品质支撑高价格”的农业发展之路提供了条件。

发挥好“长板”优势，要注重科技、人才、龙头企业等现代要素支撑。在戈壁开发利用光照等资源发展高质量农业，需要引进优良品种，建设现代化大棚、温室，利用先进技术手段控制温度、水分、光照，克服缺水、少土的短板制约。这些超出了传统农业对生产技术的要求，也超出了普通农民所具备的农业经验。这就需要围绕主导产业，建立产业技术体系，引进优秀科技人才，集成应用先进技术，同时打造生产基地，发挥龙头企业对一家一户的辐射带动作用，培育区域公用品牌，扩大产品知名度、影响力和市场半径。

实践证明，换个脑筋谋发展，昔日贫瘠的土地也能焕发新的生机。

（作者为国务院发展研究中心农村经济研究部部长）

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 18 版）

(责编：冯粒、曹昆)