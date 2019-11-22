重度盐碱地 蟹肥稻花香

“你看这籽粒多饱满！”“闻见没有？空气里还飘着稻米的香味呢！”……
前不久，以吉林农业大学教授赵兰坡为组长的验收专家组，来到吉林省松原市前郭县套浩太乡沙家围子村，对种植大户朱洪德的水稻示范基地进行现场测产，结果令人欣喜：600亩地平均亩产619.7公斤，赶上了当地高产田的水平。
要知道，这可不是普通的稻田，改良之前是不长庄稼的重度盐碱地。
“要不是用了胡老师的先进技术，这盐碱地里怎么也长不出这么好的水稻！”脸色黑红的朱洪德深有体会地说，“还是得相信科学！”
朱洪德说的“胡老师”，是中国农业大学资源与环境学院教授胡树文。他2006年回国后受聘中国农业大学，在工作中了解到，我国的盐碱地有5亿亩、改良前景十分巨大，于是就把研究重点转向盐碱地生态修复。他带领研究团队常年扎根松嫩平原，一心扑在盐碱地改良上。几年下来，他们开发、总结出一套盐碱地高效脱盐技术和水稻种植技术。如今，这套技术体系已在白城、松原、大庆等地示范推广50万余亩，水稻平均亩产达500公斤。
“我严格按照规矩来，从土地整理到排水时间，从施什么肥到选哪个品种，一点都不打马虎眼，结果当年改良当年见效。”朱洪德喜滋滋地说，今年6月插完秧后，他拿出两块稻田，分别放养河蟹和鱼。“田里的水质好了，盐分合适了，河蟹和鱼都长得挺好。明年我准备在全部稻田里养鱼养蟹，又能多出一笔收入。”
“改良盐碱地的成本不低吧？”记者问。
“天上不会掉馅饼，盐碱地改良不投钱咋行？但钱不会白投，科学技术是第一生产力，我早就赚回来了。”他算了一笔账：改良一亩盐碱地一次性投入2000元左右，种两年稻子就全部回本了。“我听胡老师的话，按绿色食品的要求种水稻。由于大米品质高，今年就有55亩水稻订给外地客户了，一亩地的订金是3000—5000元，效益高多了！”
朱洪德告诉记者，除了前郭县的600亩，他2017年还在农安县哈拉海镇流转了1400亩盐碱地。他说：“只要相信科学、按科学办事，就不会吃亏。明年我准备再流转1800亩。”
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】