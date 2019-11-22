共同维护经济全球化、携手应对世界经济下行压力

本报北京11月21日电 （记者王迪）国务院总理李克强21日上午在钓鱼台国宾馆同世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织副总干事沃尔夫、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席夸尔斯举行第四次“1+6”圆桌对话会。会议围绕“促进世界经济开放、稳定、高质量增长”的主题，就世界经济前景与应对措施、推进全球治理改革等议题深入交流。
李克强表示，全球经济形势正在发生深刻复杂变化，保护主义抬头，世界经济增速明显放缓，全球产业链和国际分工体系受到冲击，不稳定不确定因素明显增多。世界银行、国际货币基金组织等机构多次下调今明两年世界经济增长预期。
李克强指出，在经济全球化时代，包括中国在内的世界各国已经深度融入全球经济、贸易体系。上述背景下，没有哪个国家可以独善其身，需要各方携手共同应对。我们要坚定维护多边主义和自由贸易，齐心协力应对全球性挑战，促进贸易投资自由化便利化。加强宏观政策协调，相向而行，形成有效应对方案，增强政策的协同性。发挥创新引领发展作用，抓住新一轮科技革命和产业革命的机遇，发展壮大新动能，促进创新成果共享。推动包容性增长，实现公正公平发展，支持更多发展中国家融入全球分工体系，缩小南北差距，维护世界和平。
李克强指出，以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制是经济全球化和自由贸易的基石。中国赞成对世贸组织进行必要改革，使自由贸易体系更符合时代发展的需求。改革要有针对性，但不是另起炉灶、推倒重来，应当坚持协商一致原则，维护世贸组织的基本原则和核心价值，确保改革使各方都受益。世界银行、国际货币基金组织等机构也应进行相应改革，有效凝聚各方力量。中国始终是国际经济治理体系改革的积极推进力量。
与会国际经济金融机构负责人积极评价中国为世界经济增长作出的积极贡献。他们表示，中国是世界主要经济体和全球发展的重要参与者，在预防和应对金融危机方面发挥了举足轻重的作用。在全球经济放缓背景下，各方应共同维护多边主义和自由贸易，加强政策协调，同舟共济，深化在产业转型、气候变化、绿色发展、数字经济等领域的合作，共同应对全球性挑战，促进世界经济包容性增长，推动绿色、可持续发展，为全世界人民谋福祉。
国务委员兼国务院秘书长肖捷，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰出席对话会。
《 人民日报 》（ 2019年11月22日 02 版）
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