国办印发《意见》：切实加强高标准农田建设 提升国家粮食安全保障能力

据新华社北京11月21日电 近日，国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（以下简称《意见》）。
《意见》指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照农业高质量发展要求，以提升粮食产能为首要目标，突出抓好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉，大力推进高标准农田建设，加快补齐农田基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为保障国家粮食安全提供坚实基础。
《意见》提出，要坚持夯实基础、确保产能，因地制宜、综合治理，依法严管、良田粮用，政府主导、多元参与等原则，切实加强高标准农田建设。确保到2022年全国建成10亿亩集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2035年全国高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全保障基础。
《意见》强调，要构建集中统一高效的管理新体制。一是统一规划布局。修编全国高标准农田建设规划，集中力量在永久基本农田保护区、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区建设高标准农田。二是统一建设标准。研究制定分区域、分类型的高标准农田建设标准及定额，健全耕地质量监测评价标准。三是统一组织实施。及时分解落实高标准农田年度建设任务，同步发展高效节水灌溉。四是统一验收考核。按照粮食安全省长责任制考核要求，进一步完善高标准农田建设评价制度，强化评价结果运用。五是统一上图入库。建立农田管理大数据平台，把各级农田建设项目各阶段相关信息上图入库，建成全国农田建设“一张图”和监管系统。
《 人民日报 》（ 2019年11月22日 03 版）
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