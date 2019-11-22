一个又一个奇迹让我们更自信

编者的话

近年来，一些国际机构和智库的调查报告显示，中国人对未来更自信更乐观。支撑这一调查结果的，是新中国成立70年来中国共产党团结带领全国各族人民创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，使得中国人民的精神状态积极向上、物质文化生活水平不断提高。党的十九届四中全会系统总结和概括我国国家制度和国家治理体系的显著优势，揭示了“中国之治”的制度“密码”所在。如何理解一个又一个奇迹让中国人更自信，中国人的获得感幸福感安全感源自何处？本期观察版围绕这些话题展开探讨。

内容提要

我们对未来的自信，不仅来自经济快速发展、社会财富迅速积累和生活水平大幅提高，更在于对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的高度自信。中国制度让我们充满自信，中国奇迹让我们对未来充满自信。充满自信的我们正在拼搏奋斗，继续创造一个又一个新的奇迹。

近年来，一些国际机构和智库的调查报告显示，中国人对未来更自信更乐观。探讨为什么我们对未来充满自信，中国奇迹最具说服力。

对国家发展前景充满憧憬和信心

我们对未来的自信，源于国家面貌发生了前所未有的变化，源于人民群众从国家发展巨变中增强了获得感幸福感安全感，源于中国国际地位的大幅提升。这些都让我们对国家发展前景充满憧憬和信心。

自信源于国家日益强大。新中国成立后特别是改革开放以来，我们党带领人民发愤图强、艰苦创业，创造出举世瞩目的中国奇迹。我国国内生产总值由1952年的679亿元、1978年的3679亿元，增长到2018年超过90万亿元。2018年，我国人均国民总收入达到9732美元。在短短几十年里，我国发展成为世界第二大经济体、第一制造大国，成为唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，220多种工业品产量居世界第一，拥有全球最完整的工业体系。科技实力实现从落后到跟跑、并跑乃至领跑的历史性跨越，国产大飞机、高速铁路、世界最大单口径射电望远镜、墨子号量子科学实验卫星等重大成果层出不穷。到2018年底，我国高速铁路营业里程达3万公里，占世界高铁总里程2/3以上；高速公路总里程14.3万公里，位居世界第一。目前，全球集装箱吞吐量排名前10的港口中，我国港口占7席。中国发生的翻天覆地变化，不仅令世人赞叹，而且让我们对未来充满自信。

自信源于人民生活更加美好。我们党坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，不断满足人民日益增长的美好生活需要。2018年，我国居民人均可支配收入和人均消费支出分别达到28228元、19853元，全国居民恩格尔系数为28.4%。2018年末，我国基本养老保险覆盖超过9亿人，基本医疗保险覆盖超过13亿人，基本实现全民医保。按照现行农村贫困标准计算，我国农村贫困人口从1978年的7.7亿人下降到2018年的1660万人，农村贫困发生率从97.5%下降到1.7%，下降了95.8个百分点，成为全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家，创造了人类减贫史上的奇迹。我国居民消费高端化个性化服务化趋势更加明显，移动支付引领支付体系、消费方式变革，越来越多的中国人切身感受到经济社会发展带来的实惠和便利。这些发展变化让我们坚信，幸福是奋斗出来的，只要坚持奋斗，明天一定会更美好。

自信源于我国国际地位大幅提升。习近平同志在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中指出，“站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大”“我们将坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放”。日益走近世界舞台中央的中国，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，经济实力和综合国力显著增强，成为世界经济增长的重要引擎。中国在发展自身的同时积极承担国际责任，以更加开放的姿态推动经济全球化，坚定不移维护多边贸易体制，为全球治理体系变革贡献中国智慧，推动构建人类命运共同体，彰显了大国担当。截至2019年10月底，我国已同137个国家和30个国际组织签署197份共建“一带一路”合作文件。积极参与联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作，为完善全球经济治理贡献正能量，共同推动经济全球化向前发展。

自信源于对发展前景充满憧憬。新中国成立70年来，我们党带领人民不懈拼搏奋斗，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。可以预期，随着我国超大规模市场优势日益凸显，发展韧性和回旋余地将明显提升；随着人力资本条件和科技创新能力不断改善和提升，更多发挥先发优势的引领型发展格局将加快形成；随着产业转型升级和新旧动能转换，高质量发展的条件将不断积累；随着城市群和基础设施网络化效应不断强化，参与国际合作竞争的能力和水平将明显提高；随着国家治理体系和治理能力现代化持续推进，应对重大风险挑战的能力将进一步增强。这些都让我们对未来充满期待和信心，激励我们沿着既定发展目标一棒接一棒跑下去。

对道路、理论、制度、文化高度自信

我们对未来的自信，不仅来自经济快速发展、社会财富迅速积累和生活水平大幅提高，更源于对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的高度自信。这种高度自信，正在为我们创造美好生活和实现中华民族伟大复兴中国梦汇聚起源源不断的伟力。

道路正确。习近平同志指出，中国人民正走在正确的道路上。中国特色社会主义道路是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路，是实现中华民族伟大复兴的必由之路。改革开放以来，我们党坚持以经济建设为中心，把发展作为解决一切问题的基础和关键，把改革开放作为发展的根本动力，不断解放和发展社会生产力，人民生活实现从贫困到温饱再到全面小康的历史性跨越，中华民族迎来伟大复兴的光明前景。在这条正确的道路上，中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程。坚持走这条正确道路，我们将继续走在时代前列，对未来将更有信心、更为乐观。

理论科学。中国奇迹是在科学理论指导下取得的。中国特色社会主义理论体系继承和发展马克思列宁主义、毛泽东思想，是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论，是立足时代前沿、与时俱进的科学理论。党的十八大以来，面对国内外环境的深刻复杂变化，以习近平同志为核心的党中央科学把握世界发展大势和我国发展阶段性特征，系统回答新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这一重大时代课题，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。这一思想科学阐明了我国发展新的历史方位、社会主要矛盾变化、决胜全面建成小康社会、实现经济高质量发展、形成全面开放新格局、加快建设社会主义法治国家、推动社会主义文化繁荣兴盛、建设美丽中国等一系列时代命题，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。

制度具有显著优势。中国奇迹得益于中国制度的显著优势。党的十九届四中全会指出，“中国特色社会主义制度是党和人民在长期实践探索中形成的科学制度体系，我国国家治理一切工作和活动都依照中国特色社会主义制度展开，我国国家治理体系和治理能力是中国特色社会主义制度及其执行能力的集中体现。”这次全会系统总结和概括了我国国家制度和国家治理体系13个方面的显著优势，这些显著优势是我们党领导人民创造经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”的根本保障所在，是“中国之治”的制度“密码”所在，是坚定“四个自信”的基本依据所在。

文化繁荣发展。文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。中国特色社会主义文化源自于中华民族5000多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践，积淀着中华民族最深沉的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量。中国特色社会主义文化不忘本来、吸收外来、面向未来，为构筑中国精神、中国价值、中国力量提供了精神指引。

习近平同志指出，“我们走自己的路，具有无比广阔的舞台，具有无比深厚的历史底蕴，具有无比强大的前进定力，中国人民应该有这个信心，每一个中国人都应该有这个信心。”中国奇迹雄辩地证明了中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的强大生命力，“四个自信”为中国人民奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦汇聚起伟力。阔步走在追梦、圆梦道路上的我们对未来充满自信、更为乐观。

（作者分别为国务院发展研究中心副主任、中国宏观经济研究院副研究员）

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)