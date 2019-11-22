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钱袋鼓起来  生活好起来  信心足起来

消费能力提升带来获得感增强

管  健

2019年11月22日08:16  来源：人民网－人民日报
 

　　2019年上半年，我国居民人均可支配收入为15294元，同比名义增长8.8%；人均工资性收入为8793元，同比名义增长8.7%。相关研究报告显示，在全球经济增速放缓、市场波动的大环境下，中国消费者对财务状况依然充满自信，81%的消费者认为个体经济状况会越来越好，传递出积极向上的乐观信号。

　　近几年来，中国最终消费对世界消费增长的年均贡献率位居世界第一。2013年至2016年，按照不变美元价格计算，中国最终消费对世界消费增长的年均贡献率为23.4%，年均增速为7.5%，而世界消费市场的年均增速仅为2.4%。个人经济状况和消费意愿的提振，正有力带动消费增长。随着社会公众消费观念和消费方式的转变，消费结构也在进一步发生改变。这主要表现为，生存型消费日渐平稳，发展型消费的巨大潜力逐步释放。历经改革开放之初从粮食消费到轻工业产品消费的消费结构升级，上世纪80年代末、90年代初从“老三件”到“新三件”的消费结构升级，目前我国消费结构正处于新的升级阶段，人们更加寻求自我投资、注重精神生活，在投资理财、知识教育、旅行度假、艺术欣赏、自我提升方面有强烈需求，表现出为兴趣买单、追求高品质生活的趋势和特征。

　　收入的增长、消费能力的提升以及对美好生活的追求，都给人民群众带来日益增强的获得感。人民群众获得感的增强，体现了经济社会发展带来的物质生活和精神生活水平提高，也反映出我国的制度优势。党的十九届四中全会指出，我国国家制度和国家治理体系具有多方面的显著优势，其中包括坚持以人民为中心的发展思想，不断保障和改善民生、增进人民福祉，走共同富裕道路的显著优势。

　　消费为经济高质量发展注入强劲动力，是产业转型升级的最终动力。追求高品质生活是当前我国消费的一个显著特点，也是人民获得感增强的重要社会表征。党的十八大以来，我国区域协调发展亮点纷呈，在东部率先、西部开发、东北振兴、中部崛起“四大板块”基础上，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等一系列重大区域战略稳步推进。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化扎实推进，经济活力不断增强，新动能加速形成，我国经济发展前景更加光明，让人民群众对就业预期和个人经济状况更加充满信心，因而具有较强的消费意愿。消费增速稳定，消费规模扩大，消费结构升级，消费态势强劲，不断为经济高质量发展注入强劲动力。

　　信心源自强大的支撑力量，源自对我国国家制度和政策措施的高度认同。改善人民生活，增进人民福祉，是民心所向、政之所行。中国特色社会主义进入新时代，人民对美好生活的向往更加强烈，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活，期盼孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。我们党把人民对美好生活的向往作为自己的奋斗目标，始终坚持以人民为中心的发展思想，为人民群众筑牢信心依托。

　　对未来充满信心和希望，让人们敢消费、会消费。新时代是一个物质文明、精神文明全面提升、快速发展的时代，迫切需要加快解决涉及人民群众切身利益的问题。例如，进一步完善就业促进政策体系，加强住房保障，完善社会保障体系，加大对困难群众的帮扶力度，深化医疗卫生体制改革，促进精准脱贫等。同时，要积极促进消费升级，增强消费能力，丰富消费方式，保护消费权益，畅通消费渠道，融合线上线下消费，提供高品质产品和服务。还要看到，敢消费还要会消费，盲目消费、大手大脚并非长久之道。这就要在全社会营造成熟、理性的消费氛围，引导公众理性消费。全体人民收入水平、消费水平、生活质量不断提高，就能以一个个日益充盈的“小我”汇聚起“中华号”巨轮破浪前行的磅礴力量，让人民群众对未来预期越来越充满自信、越来越充满希望，获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　（作者为南开大学周恩来政府管理学院社会心理学系教授）


　　《 人民日报 》（ 2019年11月22日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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