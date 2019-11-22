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中国屏的经验与教训

韩维正

2019年11月22日08:18  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　对中国家庭来说，在过去买彩电绝对是一项大额支出，可如今买一个液晶电视只需几千元就可以搞定。这背后，国产显示面板的迭代进步功不可没。但鲜有人知道，在本世纪初显示产业的技术替代风暴中，中国显示产业经历了痛苦的梦碎与重生。中国屏的起落，给我们留下了深刻的历史教训：只有自己掌握核心技术，才能预判技术的发展方向。

　　2003年是中国显示产业作出抉择的关键年份。从历史的后见之明看，在这一年前后，世界显示产业出现了液晶面板对彩电显像管（CRT）的技术替代。但当时国内大多数显示企业对此浑然不觉，当国外大厂纷纷下马CRT生产时，中国企业却开始接过它们急于甩掉的包袱。

　　2003年底，国内最大的玻壳生产厂河南安彩集团斥资近5000万美元，购买了美国康宁公司9条玻壳线；2004年，TCL全盘收购欧洲汤姆逊的CRT彩电业务；2004年，国内最大彩管厂彩虹集团斥资6亿多元引进日本日立的超大屏幕显像管生产线……无一例外，这些生产线还未及安装完成，就陷入了巨额亏损。

　　2007-2012年间，一度赫赫有名的中国“八大彩管厂”相继破产，中国CRT产业在历经辉煌后，彻底成为历史。更致命的是，液晶平板显示器对CRT的替代，使中国彩电工业再次陷入对国外供应商的高度依赖。

　　但在中国彩管工业“大溃败”的同时，中国显示产业的另一股力量却在逆势生长。同样在2003年，当时名不见经传的京东方利用亚洲金融危机的机遇，成功收购了韩国现代电子的液晶显示业务，正式挺进液晶平板显示器领域。今天，京东方的液晶显示屏总出货量已位列全球第一。

　　两相对比之下，一个问题自然浮现在人们眼前：为什么“八大彩管厂”会误判形势，在技术替代的风暴面前被冲击得片甲不留？而京东方却能提前布局液晶平板业务，在风暴来临时便已坐上“诺亚方舟”？

　　未能主导研发过程、过度依赖引进，是国内彩管工业产生误判的根本原因。当时的彩管工业大多走的是“中外合资、引进产线”的路线，但合资合不来核心技术，虽然国内企业能在生产与销售上做出骄人的成绩，但由于长期没有参与新技术研发过程，从而导致对产业发展方向缺乏敏感。正如TCL集团2012年初对当年并购汤姆逊的反思：“我们并购的时候有一样东西没看准，就是未来电视会往哪个方向走……一脑门子扎下去，结果赔了大钱。”

　　而京东方的“看得准”，源于选择了“海外收购、自主建线”的模式。2003年收购现代电子液晶显示业务后，同年，京东方在北京亦庄建设5代线。在这里，京东方锻炼培养了2000多名本土专业工程师，成为当时国内同行业中规模最大、掌握技术最全面、最有经验的一支技术团队。

　　自主建线、自我主导研发的模式，也给国内其他显示企业带来了启发。天马微电子2006年在上海自主建设了一条4.5代线；2010年，TCL集团和深圳市联合成立了华星光电，在深圳自行设计、自主建成了液晶面板8.5代线……如今，京东方、华星光电、天马微电子这些自主建线模式的践行者，都已成为中国液晶面板行业的龙头企业。

　　把核心技术掌握在自己手里，事关企业的供应链安全，更事关企业对产业发展方向的预判。这不仅是一句口号，更是一部中国屏的曲折发展史，带给我们的经验与教训。

(责编：庄红韬、杨曦)
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