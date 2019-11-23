新版市场准入负面清单发布

本报北京11月22日电 （记者陆娅楠）国家发展改革委、商务部22日对外发布《市场准入负面清单（2019年版）》（以下简称《清单（2019年版）》）。《清单（2019年版）》共列入事项131项，相比《清单（2018年版）》减少了20项，缩减13%。
《清单（2019年版）》在保证稳定性和连续性的基础上，进一步缩减和优化了管理措施，丰富了信息公开内容，整个清单更加成熟完善，以清单为主要形式的市场准入负面清单制度体系不断健全。一是纳入“地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）”，取消各地区自行编制发布的市场准入类负面清单23个，“全国一张清单”体系更加完善。二是及时纳入新设立的措施，增列部分符合清单定位的措施，进一步丰富地方性措施，确保合法有效准入措施全部纳入。三是放开一批有含金量的措施，移出部分不符合清单定位的措施，持续推动缩短负面清单长度。四是公布清单措施主管部门，完成清单事项统一编码，为实现“一目了然、一网通办”奠定基础。五是广泛听取并吸收有关部门、各地区、相关行业协会和市场主体的意见建议，清单更加全面准确反映市场主体的诉求和期盼。
《清单（2019年版）》的出台，将有利于进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动市场准入门槛不断降低，激发各类市场主体特别是民营经济活力。
《 人民日报 》（ 2019年11月23日 02 版）
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