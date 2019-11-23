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中外代表出席南宁亚信金融峰会时盛赞中国对外开放

“真正赢家将会是中国的客户”(环球热点)

本报记者  徐佩玉

2019年11月23日08:05  来源：人民网－人民日报海外版
 

图为2019亚信金融峰会亚信金融暨亚信金融智库国际圆桌会现场。
　　（图片由中国开发性金融促进会提供）

11月16日，异木棉花瓣落了一地，花香四溢，“绿城”南宁迎来了一批远道而来的客人。16日至17日，2019亚信金融峰会在广西壮族自治区首府南宁举行。

本次峰会由中国开发性金融促进会、南宁市人民政府共同主办，以“推动亚信金融务实合作”为主题，主论坛围绕全球化背景下的亚信金融合作、共建“一带一路”产融务实合作新平台、区块链技术和产业创新等议题展开互动和讨论；分论坛虚实结合，设置亚信金融智库国际圆桌会与企业家银行家面对面——项目对接会两个平行分会。

志合者，不以山海为远。本次峰会吸引了来自中国、老挝、巴勒斯坦、柬埔寨、阿塞拜疆、土耳其等国家和地区的代表500余人参会交流。

“坚持开放发展、合作共赢的理念，实现共建共享”

亚信会议（亚洲相互协作与信任措施会议）是1992年10月在第47届联合国大会上倡议成立的聚焦亚洲安全问题的论坛。成立27年来，亚信致力于增进各国互信和协作，维护地区安全和稳定，为促进亚洲和平与发展作出了积极贡献，是亚洲地区覆盖范围最广、成员数量最多、代表性最强的安全论坛。中国于2014年至2019年担任主席国，负责定期举办亚信金融相关领域活动。

亚信金融峰会是亚信会议的重要延伸，也是中国作为亚信金融领域协调国举办的重要活动之一。

中国开发性金融促进会副会长兼秘书长郭明社主持峰会时表示：“亚信金融峰会作为亚信会议的重要活动之一，是对亚信合作机制的进一步丰富，有效增强了中国对亚信的引领作用。当前，世界金融面临新形势新特点新挑战，我们秉承以开放求发展的理念举办第二届亚信金融峰会。我们相信，本届峰会的举办一定能够进一步推动亚洲国家金融务实合作，为共创亚洲和世界的美好未来作出新的贡献。”

亚信会议秘书处执行主任哈比布洛·米尔佐佐达表示：“为了促进亚洲各国互信，我们搭建了这样一个政府间对话平台，在金融等多个领域进行合作，大部分的亚信成员国都非常活跃，在各个领域发挥了重要作用。”

“亚洲国家应坚持开放发展、合作共赢的理念，依靠各国、各地区金融机构提供长期稳定的资金支持，实现共建共享。”中国证券监督管理委员会原主席、十三届全国政协委员肖钢表示，亚洲各国要加强对话，增进信任，为深化金融合作打下坚实的基础，打造各种亚洲金融合作交易平台，推进区域金融思想的交流，扩大金融务实合作。

十二届全国政协副主席、中国开发性金融促进会会长陈元表示，亚信成员国开展务实合作，对促进地区共同繁荣和全球经济复苏具有十分重要的意义。中国始终支持亚信会议加强能力和机制建设，希望各国嘉宾深入探讨交流，为推动亚洲高质量发展，建设互敬互信、安全稳定、合作创新的亚洲作出更多积极探索。为此，他提出：打造包括金融智库在内的亚信成员国务实合作平台；坚持规划先行与融资并重，以融资推动规划成果落地转化；构建可靠的亚信信用体系，借助区块链等金融科技力量实现亚信成员国资源信息共享等建议。

“这不仅是中国的事情，也是全球的事情”

为进一步促进亚信成员国之间的合作，中国人民银行原行长、中国国际经济交流中心副理事长戴相龙建议，亚信成员国应进一步完善本国的金融体系，方便各国在资金融通上的对接。同时，增强利用股权资本、股权投资和长期贷款的能力。

关于近日广受关注的债务问题，陈元表示：“在全球化、资本流动、建设互联互通的国际项目过程中，往往会出现主权债务问题。对于大多数的发展中国家，特别是经济规模不大的国家来说，应该严格控制主权债务。中国在这方面控制的还是比较严格的，不但主权债务非常少，而且整个外债都是严格控制的。相反，一些发展中国家的国家债务非常高，甚至超过了本国的GDP，造成了很大的风险。这些国家应该把重点放在以BOT为代表的双边长期合作上。因为BOT的方式是公司层面的债务，虽然也记入国家债务，但可以通过有效的方式来平衡借债项目的现金流。”

如何与中国开展合作？巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维谈到：“巴勒斯坦的国情比起其他国家来说比较复杂，我们应该加强自身的能力去应对资本债务的危机，这不仅是中国的事情，也是全球的事情。中国作为一个拥有这么多人口的发展中国家，如何处理这么庞大的债券和债务，对于我们这些人口并不众多的国家，有着重要的借鉴意义。中国是巴勒斯坦的朋友，我们看到中国这边有非常多强大的企业，像腾讯，我有很多朋友都是通过微信来联系的。两国之间的密切合作，不仅关系到两国经济的增长，同时也将深化两国人民的友好关系。”

“外国投资增加的势头在可预见的将来不会停止”

北京银行副行长魏德勇是一名荷兰人。对于中国对外开放带来的机遇与挑战，他深有体会：“自从2001年加入世界贸易组织后，中国已经逐步放宽对外国金融的限制，到2016年底，外资银行在国内银行体系中占总资产的1.3%。去年，中国宣布最新一轮开放，承诺将继续向外国投资者开放其44万亿美元的国内金融业。外国投资增加的势头在可预见的将来不会停止，而且新的政策将继续推动这种势头。开放的政策带来了机遇和挑战，我相信这对所有利益相关者来说都将是一个双赢的局面，但是最终真正的赢家将会是中国的客户。”

“一带一路”倡议引发场内多位嘉宾共鸣。大家纷纷表示，亚信金融峰会将进一步促进亚洲“一带一路”国家和地区的金融合作，推动亚洲实体经济的繁荣发展。

第二次来南宁的老挝开发银行副行长那林·西腊翁西表示：“目前，有35家外国银行在老挝进行经营，中国银行、工商银行等4家中国商业银行也在老挝开设了分支机构。为了适应新型全球化，老挝也在不断努力。众所周知，老挝是一个发展中国家，‘一带一路’是一项深化合作和改善联通性的措施，中国给我们带来了非常多的机会，这些项目不仅能促进民间交流、产业发展，甚至还能增加收入、吸引更多外商投资、提供更多就业机会。”

国家开发银行党委委员、副行长马欣表示：“当前国际政治和国际贸易都面临着巨大的挑战和威胁，我们也越来越清晰地认识到，只有用集体策略和多边的方法才能应对，‘一带一路’是一项重要的解决方案。6年来，‘一带一路’建设始终坚持共商共建共享的原则，坚持多边主义和开放共赢的理念，积极推动构建人类命运共同体，以实际行动推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。中国国家开发银行是全球最大的开发性金融机构，是共建‘一带一路’的主力银行。截至今年9月末，开发银行国际业务余额2900多亿美元。其中，在‘一带一路’沿线国家的业务余额达到了1500多亿美元。在亚洲地区，开发银行根据亚洲经济发展的特点和各国的情况，以智能工业化、产业合作、金融合作、人文交流等为重点，推动了亚洲地区经济的发展。”

本次峰会成果丰硕，在第一天的主论坛上还发布了《推动亚信金融合作南宁倡议书》，并在第二天的亚信金融国际圆桌会上宣布成立亚信金融智库。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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