创新“无界”共享经济全球化发展成果

巴西美丽山特高压输电工程二期第九标段项目中方现场施工管理负责人刘年（左）在施工现场指导巴方员工。美丽山水电站二期项目是中国国家电网公司首个在海外独立投资、建设和运营的特高压直流输电工程，也是“特高压+清洁能源”在拉美的示范工程。新华社发

大国科技博弈是否会带来创新的“寒冬”？

面对世界百年未有之大变局，怎样实现创新发展？

22日，北京雁栖湖畔，来自全球的专家学者、政商大咖带着对这些问题的思考来到2019年创新经济论坛现场。

“全球问题的解决需要靠创新实现技术突破，我们要团结起来应对全球挑战。”彭博媒体集团首席执行官史哲庭在论坛开场的致辞中说，希望世界各国能够建立互信、深化友谊、交流经验，避免技术“冷战”。

回顾过往，人类文明史就是一部探索和创新史。今天，当我们再来探讨全球创新问题，也必然要站在整个人类的视角上。当前，人类面对着诸多共同威胁，发展不平衡不充分问题凸显，保护主义、单边主义、民粹主义抬头，经济全球化出现逆流，国际秩序受到冲击。在这种背景下，尤其是考虑到中美经贸摩擦等影响，很多嘉宾在谈创新时都不约而同地讲到了“信任”“合作”“开放”等热词。

雅虎创始人杨致远认为，当前，创新正在受到挑战，尤其是中美经贸摩擦大大降低信任度，限制两国在信息、数据等方面的合作交流，更加不利于全球创新发展。面对这些问题，需要加强合作，寻找窗口，建立一定信任，让人民能够从中受益。“我们都希望进行技术创新，降低成本，给消费者带来好处，经济增长也取决于此。”

“创新需要‘开窗’，而非‘建墙’。”智库新美国网络安全专家萨姆·萨克斯说，人工智能等新技术终会改变人类社会，美中双方要把不同意见放在一边，必须要进行对话，确保合作。

无疑，创新之路并非坦途。此次论坛上，不少嘉宾都对中美这两个创新大国可能“脱钩”的声音表示“很担忧”，并呼吁双方要增进了解、加强合作，努力把负面影响降到最低。美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨表示，美国的发展正是得益于在研发等多方面的开放合作。唯有携手合作才能增进对话与了解。美国前财政部长亨利·保尔森建言，美国应促进技术不受限制地流动，同时也不应对没有国家安全风险的投资并购进行限制。

“我的太太就是中国人，我们有责任为中国和美国的孩子们创造更好的未来。”美国应用材料公司总裁兼首席执行官加里·迪克森说，当前，建立信任是非常重要的，双方必须要有更大的信任基础。无边界创新，无论是对一个国家而言，还是对一家公司而言，都是需要的。要想发展好，就要进行全球合作。

“创新无边界，科学无国界。”中国科协党组书记、常务副主席怀进鹏说，创新是引领发展的第一动力，提振经济发展需要科技创新，数字技术、生物技术等给人们带来的机遇远大于挑战。创新需要智慧，更需要开放合作，要大力支持创新发展，支持新技术给人民带来福祉。

历史经验一再证明，面对困难和挑战，唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。中华文明崇尚守正创新、和而不同，既在继承中不断发展，也在交流互鉴中融合创新。事实也证明，中国的创新是卓有成效的。

世界知识产权组织发布的2019年全球创新指数显示，中国的排名从2018年的第17位提升到14位，连续4年上升。“创新不是‘空中楼阁’，需要循序渐进，逐步迈向高端，要允许有持续研发时间、坐‘冷板凳’的时间。”中国国际经济交流中心总经济师陈文玲说，创新需要市场机制，供需相互匹配才能形成全球链条，在创新过程中要更大发挥市场作用、尊重市场规律。

中国国际经济交流中心常务副理事长、理事会执行局主任张晓强表示，中国正在全方位加强创新，融入全球创新产业链。我们应该坚持多边主义，反对保护主义、单边主义，推动经济全球化发展，在合作中发挥各国比较优势，为世界人民创造更多福祉，为全球发展创造更多正能量。

“信任与合作对创新非常重要。”联想集团董事长兼首席执行官杨元庆说，在“走出去”参与全球创新过程中，既要充分利用全球资源和人才，进行全球布局，又要利用当地人才，尊重当地的法律和文化，回馈当地。腾讯公司总裁刘炽平也认为，创新离不开合作，中国很多企业家都有在美国学习或工作的经历，并把美国的资本或经验带回到国内，这种交流合作对于创新而言是非常重要的。

大海之阔，非一流之归也。正如格里高利·曼昆在其著作《经济学原理》中所写，繁荣并非一个零和博弈，而是能以一种合作和共赢的精神共同实现。

创新，亦是如此。

未来，我们要坚持创新驱动、协同联动、公平包容，打造开放共赢的合作模式和平衡普惠的发展模式，与世界各国人民共享经济全球化发展成果。

（本报北京11月22日电 本报记者 刘坤 张斐晔）

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