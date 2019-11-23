人民网发布《中国电商政策舆论环境研究报告（2019）》

人民网北京11月23日电 （栗翘楚）11月23日，“2019‘一带一路’新经济 新动能 全球产业融合发展峰会”在京举办。该峰会由全国工商联、人民日报社作指导，人民网、环球时报主办，人民网新电商研究院协办。本次峰会上，人民网版权渠道部主任白娜代表人民网发布了《中国电商政策舆论环境研究报告（2019）》。该报告由人民网公共政策研究员胡永明策划编撰。

报告共分为前言、政策环境、舆论环境和行业建议四个部分。该报告以互联网舆情数据为基础，深入研究电商行业相关法律法规和政策文件，深入阐述了当前中国电商行业所面临的主要政策舆论环境，并给出了相关建议。

报告前言部分提到，国家高度重视电商行业发展，中央一号文件连续6年提及电子商务，将电商作为推动乡村振兴的重要抓手。舆论普遍认为，电子商务推动了中国经济高质量发展，成为拉动经济增长、助推供给侧改革、扩大对外开放、提升内需活力、促进就业民生、融合线上线下的重要行业。近年来，中国电商行业发展迅猛，规模国际居首、进口空间广阔、跨国快递发达、全球合作密切、国际社会支持、国际舆论点赞，已经具有世界级影响。

在政策环境方面，报告认为，《电子商务法》的正式实施，是中国电子商务行业走向成熟的重要标志。该法实施近一年来，就电商法的适用边界，舆论主要关注十大焦点议题，包括：知识产权保护，避风港规则该如何落地；信用评价，“不得删除”规则如何完善；诚信体系建设，电商平台权责如何明确；海外代购，代购行为应该如何规范；二手电商，个人交易资质如何认定；跨境电商，具体细则空白有待完善；平台竞争，二选一是否适用电商法；数据保护，信息安全主体如何划分；市场主体，微商是否需要办理登记；商品质量，相关主体责任如何界定等。

报告指出，近一年来，国家有关部门包括市场监管总局、商务部、国家发改委、财政部、海关总署、税务总局、国家邮政局、广电总局等，陆续出台了一系列政策文件，积极促进电商行业健康发展。在行业综合治理方面，由市场监管总局等八部委发起的网剑行动，紧抓网络促销节点，充分利用部门失信联合惩戒利器，极大净化了市场空间。

报告认为，电商登记明确了从业商家的法律地位，成为业界关注的里程碑式重要事件。电商登记具有六大可圈可点之处，包括：包容小微商家、优化登记程序、创新集群登记、提升登记便利、推行网上登记、允许多址合一等。

近年来，商务部等有关部门重点推进跨境电商，取得六大显著成就，包括：地方经济重要引擎、生态圈建设日趋成熟、跨境交易增长迅猛、国际合作加快推进、地方政策密集出台、中欧班列提速物流等。

工业和信息化部等有关部门重点支持工业电商，创造出新的商业投资“风口”，主要体现出六大征兆，包括：规模效应显著、顶层设计明确、平台扶持强化、理论发展成型、地方政策推动、互联网巨头转型等。

国家有关部门高度重视发展农村电商，在规划指引、专项扶持、农产品进城、政企合力、财政投入和品牌提升等方面给予了极大支持。在地方层面，积极发展电子商务已成为很多地方发展经济、惠及民生的重要选项，出台了大量优惠扶持政策，比如建立机构、干部帮扶、资金支持、平台合作、培养人才、优化环境等。

报告结合五个热点话题剖析了当前电商行业的舆论环境。近年来，双十一、618、818等电商节日繁荣，电商造节日益引领商业文化，主要体现在六个方面，包括：政府关注、规模日盛、围观者众、境外响应、消费外溢和物流火爆等六个方面。报告认为，电商扶贫已成为脱贫攻坚的重要选项，受到社会广泛赞誉。舆论关注较多的方面包括：电商扶贫基金、政企合作、扶贫奖项、重大成果、人才培训和模式创新等。

电商“二选一”一直是舆论关注的行业焦点，社会各界对此褒贬不一，分歧较大，报告结合舆论争议梳理出六个突出问题，包括：司法难题、恶性竞争、法律漏洞、监管困局、隐形风险和共识不足等。电商直播“带货”以其巨大的流量效应引发舆论普遍关注，同时也存在一些不可忽视的乱象，成为广电总局等相关部门重点监管对象。报告指出，部分电商直播存在的主要问题包括：导向混乱、广告违规、信息虚假、售后缺乏、纳税流失、监管不足等。

所谓职业差评师假维权真违法，逐渐演变为行业毒瘤，需要全社会共同治理。报告综合舆论观点建议，治理职业差评师需要商家强化维权意识、纳入社会失信名单、完善法律法规细则、加大司法震慑力度、充分运用法律手段、完善信用评价体系等。

报告最后针对电商行业六方面突出问题，提出了六条行业建议。一是针对电商法中舆论较为关注的某些条款，建议相关部门深入调研，进行科学合理解释，制定司法解释或实施细则，以更好维护从业者和消费者权益。二是针对部分“带货”干部传播能力尚不够高的现象，建议地方政府与电商平台合作，加大干部培训力度，建立制度化培训模式，培育“网红”干部。三是针对网红“带货”等新兴电商业态钻政策漏洞现象，建议相关部委加强部际执法合作，联合出台政策法规，合力整治乱象。四是针对商家刷单炒信、虚假宣传、侵犯知识产权等违法违规行为，建议电商平台强化合规意识，加大治理力度，塑造负责任电商平台形象。五是针对部分“带货”行为违法违规的现象，建议“网红”增强导向意识、法治意识、规则意识和社会意识，切勿唯利是图，踩踏红线。六是针对欧洲《通用数据保护条例》等跨境电商从业环境巨大变化，建议从业人员要具备国际视野，强化合规意识，特别关注国际法律和意识形态差异，切勿触碰雷区。

(责编：栗翘楚、孙阳)