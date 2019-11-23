谢国明：融合创新赋能新经济

人民网北京11月23日电 （记者车柯蒙）今日，“2019‘一带一路’新经济 新动能 全球产业融合发展峰会”在京举行。第十三届全国人民代表大会社会建设委员会委员、原人民日报社副总编辑谢国明与会并致辞。

（第十三届全国人民代表大会社会建设委员会委员、原人民日报社副总编辑 谢国明 致辞）

谢国明指出，当下，信息化已经从助力经济发展的辅助工具向引领经济发展的核心引擎转变，催生了一种全新的经济范式——数字经济。面对新经济、新动能，媒体变革和传播创新也在不断演进，重塑媒体格局和舆论生态，网络媒体的传播影响力日益增强，已成为公众获取信息的重要渠道，媒体融合与转型升级成为时代主流。

谢国明表示，在互联网建设管理工作实践中，要把握网络传播规律，应用大数据、虚拟现实、人工智能等技术手段，不断拓展短视频、动漫、直播等传播形式，推出新形态的融媒体作品，从记者创造内容、用户创造内容走向技术创造内容，推动媒体融合和传播创新。

针对产业融合和变革创新如何抓住机遇，应对挑战，继续发挥各自优势的问题，谢国明提出两点建议：

第一，坚持技术引领，探索中国路径。当前，数字化、网络化、智能化深入发展，引领人类进入全新的信息世界。只有顺应技术变革大势，强化互联网思维，拥抱新变化、善用新技术、捕捉新趋势，才能在未来发展中赢得主动。主流媒体和行业头部企业，应当发挥技术创新的引领作用，强化技术支撑，积极运用大数据挖掘、信息可视化、云计算、人工智能、区块链等新技术，融入产品研发全过程各环节，让产业生产搭上技术创新的快车，着力打造契合用户接受习惯的产品方式，塑造各具特色的网络平台，赢得和服务更多受众，探索具有中国特色的切实可行的产业融合路径和方案。

第二，聚焦融合升级、实现高质量发展。当前，在新的技术革新和产业变革中，核心技术自主创新起着重要作用。要明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动产业融合升级。特别是要加大基础科学研究和原始创新力度，着力破解跟随和模仿的困局。在产业融合向各领域发展的过程中，主流媒体、头部企业要善于创新手段和样式，创新方式和方法，充分利用政策支持，借助市场和资本的力量，与商业平台展开有效协同合作，做大规模，做强平台，做畅渠道，实现自主可控的、引领时代的融合升级和高质量发展。

谢国明强调，在产业融合发展的大潮中，要抓住新技术、新动能的风口，充分利用技术融合、功能拓展、产业细分的契机，发挥新兴技术在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。要注重新兴产业模式和实体经济的深度融合，切实解决中国经济发展面临的实际问题。要探索数字经济模式创新，为打造规避人性缺陷、实现信息对称，便捷高效、公平竞争、稳定透明的营商环境提供动力，为推进供给侧结构性改革、实现各行业供需有效对接提供服务，为加快新旧动能接续转换、推动经济高质量发展提供支撑，为实现智慧产业升级拓展蓝海贡献力量，为人民群众实现对美好生活的向往提供更好更全面的服务体验。

(责编：车柯蒙、孙阳)