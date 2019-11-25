办理ETC，这些做法不行！（理财参谋）

“您买车了吗？要装ETC吗？”“××银行ETC，通行费、加油大优惠，免费上门安装！”前段时间，关于安装ETC的广告特别多。简单地说，ETC即不停车电子收费系统，通过高速口时不用排队等待缴费，在ETC专用口不停车就能通过。

今年5月，交通运输部办公厅印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》，明确8项工作举措，积极推动ETC安装使用，为取消高速公路省界收费站创造条件。按照计划，到2019年底，各省（区、市）汽车ETC安装率将达到80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上，高速公路基本实现不停车快捷收费。

近日，《中国人民银行办公厅银保监会办公厅关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》下发，助力高速公路不停车快捷收费。

在规范拓宽ETC发行渠道方面，《指导意见》指出，鼓励商业银行、非银行支付机构主动与交通运输部门ETC发行服务机构对接，建立协同服务模式，提升ETC发行能力。具有合法资质的清算机构可为商业银行、非银行支付机构与ETC发行服务机构的对接提供平台支持，优化ETC发行流程，拓宽ETC发行渠道。

“不得无故拒绝用户绑定已有账户，不得强行要求用户新开账户绑定，不得在用户办理ETC业务时强制搭售其他服务或产品……”此前，有的银行为拉客户出现了有损客户权益的行为，此次《指导意见》明确，商业银行、非银行支付机构应为ETC记账卡用户提供便捷的扣款账户绑定及扣款服务，方便用户快速开通使用ETC服务。无合理理由不得拒绝用户解除绑定账户，不得故意引导已安装ETC用户变更扣款账户，避免不必要的重复安装和社会资源浪费。

推广ETC根本上是为了便利用户，《指导意见》提出，用户选择绑定个人银行结算账户的，支持商业银行在现行制度框架下，充分挖掘账户功能并开展业务创新，更好地满足不同用户的需求。鼓励商业银行采取措施针对性解决货车等具有大额通行费支付需求的营运类车辆相关ETC业务需求。

值得注意的是，《指导意见》还提出，稳妥有序减少ETC储值卡使用，保障ETC联名卡用卡安全；完善人工收费车道（MTC）移动支付全覆盖，重点建设移动支付服务空白车道，推进尚未支持移动支付的人工收费车道建设，力争2019年底前所有人工收费车道均支持移动支付产品。

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 18 版）

(责编：邢郑、孙阳)