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攻坚四季度 央地政策齐出加码稳外资

2019年11月26日08:13  来源：经济参考报
 
原标题：攻坚四季度 央地政策齐出加码稳外资

进入四季度，我国稳外资系列举措加快落地。《经济参考报》记者获悉，目前中央和地方政府相关部门在充分调研基础上，正针对外资企业反映的问题，集中清理障碍门槛，确保外资准入负面清单（全国版和自贸试验区版）、鼓励外商投资产业目录以及外商投资法的全面实施。另外，以自贸试验区为代表的开放高地接连出台有针对性举措，促进重大外资项目落地。业内分析指出，接下来，自贸试验区以及中西部地区有望再迎开放利好，支持外资投向现代农业、先进制造、现代服务业等领域。

今年我国对外开放迈出了坚实的步伐，包括上述“两清单一目录”、外商投资法以及《关于进一步做好利用外资工作的意见》等开放政策接连出炉。时至年底，这些开放政策都到了兑现期。记者获悉，各部门和地方政府为落实这些开放承诺，在前期充分调研外资企业诉求的基础上，加快制定出台配套文件，清理限制障碍，为外资在中国市场更好地发展创造条件。

目前，商务部正在全面清理负面清单以外的外资准入限制措施，严格落实“非禁即入”，确保今年年底前，全面取消外资准入负面清单之外的限制。相关部门还在积极推进外商投资法配套法规的“废改立”工作，保障外商投资法于2020年1月1日顺利实施。

另外，国家发展改革委、商务部日前发布了《市场准入负面清单（2019年版）》。上述两部门还印发通知指出，各地区各部门要密切关注市场反映，多渠道听取市场主体、行业协会等意见，及时发现并推动破除各种形式的市场准入不合理限制和隐性壁垒，努力营造稳定公平透明可预期的营商环境。

在政策层面不断推进的同时，各地还在加快重大外资项目落地的步伐。其中，作为开放高地的自贸试验区正在发挥先行先试的带头作用。记者从浙江省商务厅获悉，浙江将以自贸试验区建设为引领，贯彻落实外商投资法和优化营商环境条例，全面实施2019年版外资准入负面清单，为广大外资企业在浙江投资提供更加优质的服务，促进外商投资项目落地。近日，全球知名药企阿斯利康区域总部落户浙江，浙江天能与法国道达尔投资的新能源电池项目也正式签约。

记者还从山东自贸区烟台片区相关负责人处了解到，烟台片区也在加快推进重大项目落地，目前国际贸易中心18家企业签约，国际科创中心多个重量级院所进驻。该负责人表示，烟台片区实施创新驱动战略，探索离岸创新孵化模式，搭建国家科技成果和国际技术转移转化平台，重点推进中韩科创孵化基地、中日特色产业园、中加生物科技创新中心、中俄海洋技术创新中心，深化中日韩合作交流，建设国际区域合作标杆。

另外，河北自贸试验区13日在上海举行推介会，向中外投资者发出邀约。会议期间，各片区负责人与来自数字经济、生物医药、金融、贸易、航空、航海、高端装备制造等领域的境外投资者进行深入交流，聚焦企业关心的问题，开列开放举措和制度创新任务表。

中西部也迎来新一轮的开放利好。鼓励外商投资产业目录明确，支持中西部地区承接外资产业转移，进一步增加了劳动密集型、先进适用技术产业和配套设施条目。10月召开的部分省政府主要负责人经济形势座谈会强调，支持促进中西部承接转移。11月，国务院印发《关于进一步做好利用外资工作的意见》指出，在中西部地区优先增设综合保税区。在政策利好带动之下，中西部地区也在加快推进重大项目落地。

盘古智库高级研究员吴琦在接受《经济参考报》记者采访时表示，随着政策的兑现，我国全方位开放格局加速构建，利用外资水平也将再上台阶。

“我国正在引导外资投向，加大重点领域、中西部地区和重大项目吸引外资力度。”吴琦指出，本轮稳外资政策对标国际一流营商环境，聚焦前期吸引外资的难点痛点，采用市场化、法治化的手段进行解决，大力完善外资法律体系，比如不断缩短外资负面清单、放宽外资准入，全面实施外商投资法等。

吴琦还表示，对中西部地区会有进一步鼓励措施，服务业、交通运输、文化、通信、农业、采矿等领域也成为放宽外资准入、吸引外资的重点领域，鼓励外资投向现代农业、先进制造、现代服务业等领域。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》记者表示，从近年趋势来看，我国中西部地区正在成为外资进入的“新热点”。中西部地区在劳动力、土地等方面均具有得天独厚的成本优势，其基础设施建设、产业转移等方面都具有很大的发展空间，具有较大的投资价值。“营商环境的改善，必定能吸引更多投资者参与中西部地区建设，共享中国经济发展红利。”（记者 王文博）

(责编：庄红韬、初梓瑞)
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