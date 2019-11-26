新一轮高标准农田建设规划总体框架已形成

近日，国办印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（以下简称《意见》），提出到2022年，全国要建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上的粮食产能。据评估，高标准农田建成以后项目区粮食产能平均提高10%到20%，亩均粮食产量提高100公斤。此外，新一轮高标准农田建设规划正在编制，整体框架已形成。这是25日国务院政策例行吹风会上透露的信息。
农业农村部副部长余欣荣在会上指出，高标准农田建设是保障国家粮食安全的关键举措。建设高标准农田，不仅能够新增粮食产能，而且能够提升农田的抗灾能力。建成以后项目区的耕地质量一般提升1到2个等级，粮食产能平均提高10%到20%，亩均粮食产量提高100公斤。在严重气象灾害年份，项目区粮食产能稳定性水平要明显高于非项目区。据测算，到2022年全国建成高标准农田10亿亩，以此可以稳定保障粮食产能在1万亿斤以上，约占我国粮食总产量的80%。
做好资金保障，对于高标准农田建设至关重要。财政部农业农村司负责人许留庆指出，中央财政坚持把农田建设作为支持重点，构建和完善多元化的投入机制，不断加强资金使用管理和全过程绩效管理，有力保障了高标准农田建设任务的实施。
许留庆还表示，随着高标准农田建设工作的不断深入，建设难度日益增大。同时，由于近年来人工和材料费用的增长，高标准农田建设成本不断升高，迫切需要多渠道筹集资金。
《意见》也明确提出，要建立健全农田建设投入稳定增长机制。
值得一提的是，作为未来一段时期高标准农田建设的目标任务、项目布局、建设重点、资金安排等内容的总体考虑和总体设计，新一轮高标准农田建设规划正在抓紧制定。
国家发展改革委农村经济司负责人邱天朝透露，农业农村部会同有关部门正开展高标准农田建设的情况评估。目前规划总体框架基本上已经确定。国家发改委正组织开展“十四五”经济社会发展规划及各类专项规划前期工作，高标准农田建设规划是其中的重要专项规划之一。(记者 班娟娟)
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