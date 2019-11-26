原标题：我国将加快知识产权保护中心布局

记者25日从国家知识产权局新闻发布会上获悉，我国将进一步加快知识产权保护中心布局，对接国家重大战略部署和知识产权重点项目、重点工程，为市场主体提供“一站式”知识产权综合服务。

近年来，我国知识产权保护不断加强。不过，知识产权行政确权、纠纷受理、仲裁调解、行政执法、司法审判等环节之间缺乏高效快速衔接机制等问题依然存在，一定程度上影响了知识产权保护的质量和效率。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》，明确提出优化协作衔接机制。加强知识产权保护机构建设，在优势产业集聚区布局建设一批知识产权保护中心，建立案件快速受理和科学分流机制。加快重点技术领域专利、商标、植物新品种审查授权、确权和维权程序。推广利用调解方式快速解决纠纷，高效对接行政执法、司法保护、仲裁等保护渠道和环节。

据国家知识产权局知识产权保护司司长张志成介绍，自2016年开始，国家知识产权局就启动了知识产权快速协同保护工作，依托地方共同建设知识产权保护中心，为创新主体、市场主体提供“一站式”纠纷解决方案。当前，全国已经批复设立了25家知识产权保护中心。

值得注意的是，张志成表示，知识产权保护中心与各地自由贸易试验区、全面创新改革试验区、双创示范基地建设等国家重大战略部署和知识产权重点项目、重点工程相对接，形成政策叠加效应。

据悉，下一步，国家知识产权局将按照《关于强化知识产权保护的意见》部署，进一步加快知识产权保护中心布局，确保知识产权保护中心建设取得实效。(记者 汪子旭)

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