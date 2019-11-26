原标题：11家煤企巨头联合倡议保供稳价

临近年底，2020年电煤价格谈判进入关键时期。距离12月4日2020年度冬季全国煤炭交易会开幕还有一周多时间，11月25日，国家能源投资集团有限责任公司等11家中国煤炭企业巨头联合“发声”，倡议保供稳价。业内人士认为，当前煤炭供需总体上宽松，但东北、西南、两湖一江等地区在用煤高峰期或出现紧张局面。按照计划，明年行业结构性优化将加码，淘汰落后产能、推进兼并重组，未来全国大型现代化煤矿的产量占比会越来越大。

电煤年度谈判进入定调关键期

一如往年，2020年的电煤合同谈判中，价格依然是双方关注与博弈的重点。

11家中国煤炭企业联合发布的倡议书提出，全面落实国家稳定市场的政策措施，继续坚持和不断完善产能减量置换、调峰与应急产能储备、中长期合同与“基础价+浮动价”的定价机制、最低最高库存、平抑价格异常波动和企业信用评价等制度，确保煤价保持在绿色区间中运行。

“煤炭中长期合同制度与‘基础价+浮动价’的定价机制已经成为煤炭行业平稳运行的压舱石和稳定器。”中国煤炭工业协会纪委书记张宏在11月25日的2020冬季全国煤炭交易会新闻通报会上介绍说，从2017年以来，中长期合同价一直在570元/吨左右，目前是553元/吨，市场价格保持在绿色区间。今年电煤合同70%以上是中长协，其中三年的长协合同不在少数，基础价是535元/吨。从前三季度的情况来看，履约率在90%以上。

倡议书强调，要树立长远发展、协同发展的理念，将坚持签订中长期合同作为营销工作的重中之重，坚守“基础价+浮动价”的中长期合同定价机制。已经签订的三年中长期合同要坚持诚信经营原则，履行社会责任，严格履行煤炭销售合同，进一步提高中长期合同兑现率。尽早开展2020年煤炭产运需衔接工作，多签、签实中长期合同，努力营造诚实、守信的良好社会氛围，为构建煤炭上下游企业和谐共赢的命运共同体奠定坚实的基础。

国泰君安分析师翟堃表示，临近年底陕蒙地区多数煤矿开始通过停产检修等手段主动收缩产能，再加上安全大检查，短期供给端的释放有所收窄。从需求看，随着供暖季到来，电厂日耗开始季节性上升，但库存依然处于相对高位，煤价现货暂无上行压力。而按照各指标最新情况测算，5500大卡动力煤12月度长协价为546元/吨，较11月的数据下跌7元/吨。

东北、西南等地区或供需紧张

电煤年度价格博弈的背后是对未来煤炭市场的走向判断。“目前煤炭市场供需总体上是宽松的，明年也基本上是平稳的。”张宏说。

这一切变化与供给侧结构性改革不无关系。数据显示，从2016年到2018年底，煤炭行业累计化解煤炭过剩产能8.1亿吨，今年这一数字还将继续增长。

《经济参考报》记者了解到，多省已经提前完成今年的煤炭去产能任务。河北省发改委表示，2016年至2019年，全省共压减退出煤炭4807万吨，阶段性任务超额完成。山西也将在11月底全面完成该省煤炭化解过剩产能省级验收工作，届时其“十三五”期间的化解煤炭过剩产能目标将有望提前一年超额完成。

张宏介绍说，通过有效化解煤炭过剩产能，实现了市场供需的基本平衡。今年一些大矿井先进产能陆续释放，1至10月份，全国原煤产量30.6亿吨，同比增长4.5%。煤炭进口2.8亿吨，同比增长9.6%。而全国煤炭消费量仅同比增长0.8%，所以煤炭供需总体上是宽松的，但是山西、陕西、内蒙古三省的煤炭产量占到全国煤炭总产量的接近70%，东北、西南、两湖一江地区自身煤炭产量较低，在用煤高峰将不可避免地出现结构性的紧张。

日前国家发改委有关负责人表示，目前全国煤炭供需总体平衡，东北地区供暖用煤需求明显增加。针对东北地区煤炭资源供应，今年7月以来各相关部门、地方和企业就开始着手准备，采取综合措施，落实煤源，提升储煤水平。目前，辽宁、吉林、黑龙江重点电厂存煤可用天数都在24天以上，较去年同期提高6至10天，居民供暖用煤得到较好保障。

兼并重组等继续推进

随着持续不断地化解过剩产能，煤炭产业结构也在不断优化。张宏提供的数据显示，全国煤矿数量由2015年的12000多处减少到目前的5600多处，大型现代化煤矿的产量比重在大幅提升，预计目前已经占到了全国煤炭总产量的80%左右。

与此同时，煤炭兼并重组、新产业发展、转型升级取得了很大的进展，行业效益回升。2015年全国规模以上煤炭企业利润仅441亿元，其中大部分企业亏损，而今年前9个月全国规模以上煤炭企业实现利润2165亿元，占全国煤炭产量70%的大型煤炭企业利润为1124亿元。

“明年煤炭供给侧结构性改革还将推进，要实现真正的转型升级，实现高质量的发展，深化改革的路要一直走下去。”张宏认为，明年以及“十四五”期间，30万吨/年以下的小煤矿将继续关闭，同时一些产能90万吨以下的煤矿也将进一步枯竭，预计未来全国大型现代化煤矿的产量比重会越来越大。

据了解，截至今年8月，我国30万吨/年以下煤矿数量仍有约2100处，淘汰落后产能、破除无效低效供给的任务依然较重。国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、国家能源局、国家煤矿安监局联合印发的《30万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》提出，力争到2021年底，全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内。

煤炭的兼并重组也将进一步推进。早在2018年年初，《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》提出，力争到2020年底，在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。

而今年包括《2019年煤炭化解过剩产能工作要点》在内的多个文件也明确将持续推动大型煤炭企业强强联合，鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业， 进一步提高安全、环保、能耗、工艺等办矿标准和生产水平。业内分析人士指出，部分央企也开始退出相关煤炭行业，这一部分煤炭企业估计将来会经过整合兼并重组，煤炭行业兼并重组现已提速，是未来发展的大趋势。（记者 王璐）

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