推动区块链技术和产业创新发展（新知新觉）

习近平同志在主持中共中央政治局第十八次集体学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。区块链行业具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景，区块链技术的集成应用在推进新技术革新和产业变革中的重要作用不可低估，是我国核心技术自主创新的重要突破口。这一重要讲话，为我国推进区块链技术和产业创新发展指明了方向。

把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。习近平同志指出，我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术。目前，全球许多国家都在加快布局区块链技术发展。我国在区块链领域拥有良好基础，有条件、有能力把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。应推动协同攻关，加快推进核心技术突破，为区块链应用发展提供安全可控的技术支撑。加强区块链标准化研究，提升国际话语权和规则制定权。加快产业发展，发挥好市场优势，进一步打通创新链、应用链、价值链。加快区块链和人工智能、大数据、物联网等前沿信息技术的深度融合，推动集成创新和融合应用。结合我国实际和新的发展实践推动区块链技术和理论创新，积极推动区块链和经济社会融合发展，使区块链技术在建设网络强国、发展数字经济、助力经济社会发展等方面发挥更大作用。

加强和创新对区块链技术的应用。目前，区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。加强和创新对区块链技术的应用，应抓住区块链技术融合、功能拓展、产业细分的契机，发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。探索“区块链+”在民生领域的运用，积极推动区块链技术在教育、就业、养老、精准脱贫、医疗健康、商品防伪、食品安全、公益、社会救助等领域的应用，为人民群众提供更加智能、更加便捷、更加优质的公共服务。运用区块链技术创新政府监管和治理，促进简政放权，提高公共服务水平，为人民群众带来更好的政务服务体验。一些地方将区块链技术应用于政务数据共享与智慧政务领域，在服务百姓、改善民生的方式上实现了创新突破。区块链技术在公检法等领域也展现出广阔应用前景，通过区块链技术实现内部数据共享，将显著提高办案能力和办案效率。

加强对区块链技术的引导和规范。习近平同志强调，要加强对区块链技术的引导和规范，加强对区块链安全风险的研究和分析，密切跟踪发展动态，积极探索发展规律。要探索建立适应区块链技术机制的安全保障体系，引导和推动区块链开发者、平台运营者加强行业自律、落实安全责任。要把依法治网落实到区块链管理中，推动区块链安全有序发展。政府部门可以运用区块链等技术手段创新监管方式，提高监管效率，降低监管成本，提升管理和服务能力。建立健全区块链规制体系，是提高监管有效性的前提和基础。今年1月，《区块链信息服务管理规定》发布，旨在明确区块链信息服务提供者的信息安全管理责任，规范和促进区块链技术及相关服务健康发展，防范区块链信息服务安全风险，为区块链信息服务的提供、使用、管理等提供有效的法律依据。

（作者单位：中国人民大学）

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 09 版）

(责编：庄红韬、初梓瑞)