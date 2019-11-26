敦促美为中企提供公平公正非歧视环境

据新华社北京11月25日电 （记者成欣）外交部发言人耿爽25日敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美国正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国联邦通信委员会22日一致决定，初步将华为和中兴公司列为构成国家安全威胁的企业，将禁止美电信运营商使用“通用服务基金”采购华为和中兴的服务和设备。中方对此有何评论？

耿爽说，中方注意到有关报道，也注意到中方公司已经作出了回应。美方惯于在拿不出任何证据的情况下，以莫须有的罪名，滥用国家力量，打压特定国家和特定企业，曾经整垮了阿尔斯通公司，今天又想挤压中国企业。

“美方这种经济霸凌行径是公然对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定。如果这一原则无需遵守的话，其他国家也可以对美国的企业如法炮制。”耿爽说。

他表示，禁止美国运营商购买华为和中兴设备，并不能真正改善美国的网络安全状况，反而会对美国农村和欠发达地区的网络服务产生严重影响，美方有关机构对此十分清楚。

耿爽表示，中方再次敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美国正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。“我要奉劝美方一些人，以‘安全’为名，锁住所有的门，囚禁的只是自己。”

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