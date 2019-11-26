锐财经：小微企业获更多信贷支持

遏制变相抬升小微企业融资成本行为、推出8条便利小微企业办税缴费新举措、以“银税互动”加强对新设立企业的融资支持力度……近期，一系列面向小微企业的支持措施接连推出。相关人士指出，从新举措来看，接下来小微企业有望获得更多信贷支持，解决借贷搭售、转嫁成本等问题以及降低融资担保费率、增加信用贷款占比等有望加快得到落实，享受到更优质的金融服务。

额度增加利率降低

中国银保监会相关负责人介绍，今年以来，银行服务小微企业效率不断提升。许多银行大量使用数字技术，改进授信审批模型，通过大数据为客户画像，识别有效融资需求，优化风险管控，并通过互联网渠道为小微企业提供便捷的线上融资服务。

服务的提升在数据上有着直接体现——

融资覆盖面扩大。截至三季度末，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款户数2086.4万户，较年初增加363.16万户。

信贷投放增长。截至三季度末，全国小微企业贷款余额36.39万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额11.31万亿元，较年初增长20.81%，比各项贷款增速高10.9个百分点。

贷款利率降低。前三季度新发放普惠型小微企业贷款利率6.75%，比2018年全年平均水平下降0.64个百分点。

不良贷款率合理。普惠型小微企业贷款不良率3.56%，贷款质量总体稳定。

“总体看，小微企业金融服务有了明显改善，这在信贷投放、贷款利率等方面都得到了体现。近年来，国家从多个层面出台相关措施，推动解决小微企业融资难、融资贵问题。目前，这些政策措施的效应已经显现，各方合力正在发挥积极作用。”中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇在接受本报记者采访时说。

银税互动力度加大

不仅银行在发力，税务等部门也在加大支持力度。国家税务总局数据显示，今年前三季度，小微企业普惠性政策新增减税1827亿元。

日前，国家税务总局印发通知，推出8条便利小微企业办税缴费新举措。例如，运用信息化技术搭建与小微企业的线上直联互通渠道，进一步提升小微企业诉求和意见快速响应效率；为小微企业提供涉税违法违规记录线上查询服务；针对小微企业日常办税事项，编制《小微企业办税一本通》；编写、发布并动态调整税收优惠事项清单，第一批清单包含小微企业相关的18类491项优惠事项，方便小微企业及时享受政策。

与此同时，税务总局与银保监会加强合作，推出“银税互动”，推动银行加大对诚信纳税小微企业的信贷支持力度。数据显示，从2015年至今年9月底，全国银行业金融机构累计向守信小微企业发放贷款160.9万笔、1.57万亿元。仅今年前三季度，就已向守信小微企业发放贷款69万笔、3939亿元，与2018年同期相比，分别增长157.5%、18.6%。

日前两部门再次印发通知，深化和规范“银税互动”工作。包括扩大受惠企业范围，加强对新设立企业的融资支持力度；推进银税数据直连；积极利用网上银行等渠道实现贷款“网上一站式”办理，开展“银税互动”降低企业融资成本的成效分析；严禁第三方合作机构借“银税互动”名义以任何形式向申请贷款的企业收取任何费用。

七大实招改善服务

日前，银保监会提出七大举措，其中第一条明确增加金融机构的有效供给，引导银行持续下沉客户群体，提升金融服务覆盖面，增加小微企业信贷投放。

在郭田勇看来，小微企业金融服务虽有所改善，但融资难依旧存在，仍有大量小微企业需要资金支持，从供给侧进一步加大支持力度很有必要。

此外，银保监会还提出，规范银行服务收费，引导降低融资担保费率；健全基层“敢贷、愿贷”的专业化机制；注重审核第一还款来源，减少对抵质押品的过度依赖；推动建立健全信用信息共享机制；对银行服务小微企业的工作进行综合全面评价；全面深入了解小微企业融资需求，提高服务主动性、针对性，让银行金融服务惠及更多小微企业。

郭田勇指出，不仅要从量上增加供给，也要重视降成本，针对担保费高、服务费多等问题，采取实实在在的措施把费用降下来。同时，针对小微企业缺少抵押物的问题，可以多利用科技手段，优化风险管控，适当提高信用贷款占比，进一步解决小微企业融资难、融资贵问题。

“我们将按照问题导向，对小微金融服务政策及时加以调整和完善。”银保监会普惠金融部主任李均锋表示，将落实好差异化监管政策，目前正在制定和推出商业银行小微企业金融服务监管评价办法，从原来过多地使用增长的指标、量化的指标，转变为更多使用综合性指标，鼓励商业银行实现差异化竞争。

(责编：庄红韬、初梓瑞)