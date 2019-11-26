第二产业从业人员去哪了

《第四次全国经济普查公报》显示，2018年末，全国第二产业和第三产业法人单位从业人员38323.6万人，比2013年末增加2721.3万人，增长7.6%。
不少细心的读者注意到，第二产业从业人员为17255.8万人，比2013年末减少了2005.0万人，下降10.4%。那么，第二产业从业人员去哪了呢？
其实，公报中的另外两组数据已经给出了答案：2018年末，第三产业从业人员为21067.7万人，比2013年末增加4726.2万人，增长28.9%。个体经营户从业人员14931.2万人，比2013年末（有证照个体经营户从业人员）增加了5917.8万人。
从这些数据不难看出，第二产业法人单位从业人员的比重有所下降，相反地，第三产业法人单位和个体经营户从业人员的比重有所上升。这种结构性变化的背后，反映了我国经济结构的不断优化。
第二产业是我国国民经济的重要组成部分，长期以来在推动国民经济平稳健康发展中扮演着十分重要的角色，也是吸纳社会就业的重要渠道和吸收农村富余劳动力的重要载体。
不过，近年来第二产业在实现产业规模快速扩大的同时，不断通过推进供给侧结构性改革，加速淘汰落后产能，加快技术改造，推动自动化、智能化、数字化等新技术和现代化工艺应用，实现“机器换工”，不仅促进了产业脱胎换骨和优化升级，也使劳动生产效率稳步提升，客观上带动了工业企业对用工需求的减少。
从数据上看，2014年至2018年，我国全员劳动生产率由83211元/人上升到107327元/人。这期间，我国第二产业法人单位的从业人员数量明显减少，但是全部工业增加值从233856亿元攀升至305160亿元，同比增速稳定在6.0%至7.0%之间。
从另一个角度看，制造业从业人员比重的下降，也与第三产业的蓬勃发展密切相关。新中国成立70年来，我国服务业规模日益壮大，综合实力不断增强。特别是党的十八大以来，党中央、国务院高度重视服务业发展，推出了一系列改革举措来培育和促进服务业新经济、新动能的发展壮大，平台经济、共享经济、数字经济蓬勃发展，服务业发展进入了新阶段。
2012年至2018年，服务业增加值从244852亿元增长到469575亿元，年均增长7.9%，高出GDP年均增速0.9个百分点，高出第二产业1.3个百分点。服务业在国内生产总值中的比重稳步上升，2015年超过50%，2018年达到52.2%，成为国民经济第一大产业，也成为中国经济稳定增长的重要基础。
吸纳就业能力强，是服务业的显著特征之一。特别是随着平台经济、共享经济、数字经济的蓬勃发展，服务业就业“蓄水池”的功能进一步增强。党的十八大以来，服务业已经成为我国吸纳就业最多的产业。可以说，服务业的快速发展，为劳动年龄人口创造了大量的岗位。而大量的劳动力进入服务业领域，也进一步推动了服务业的蓬勃发展。
此外，随着经济社会不断发展，许多劳动者的就业观念已经发生很大变化。不少劳动者有激情、有能力，相比于成为“打工族”“上班族”中的一员，他们更希望通过创新创业闯出一番新天地。国家也在持续推进“放管服”改革，持续优化营商环境，努力营造更有利于创业创新的良好氛围，出台一系列政策措施鼓励大众创业、万众创新，激发了许多劳动者的创业热情，使越来越多的劳动者成了创业者，带动了个体经营户从业人员的大量增加。（记者 林火灿）
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