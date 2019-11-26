人民网>>财经

从“四经普”公报读懂中国经济②

第二产业从业人员去哪了

2019年11月26日08:37  来源：经济日报
 
原标题：第二产业从业人员去哪了

　　《第四次全国经济普查公报》显示，2018年末，全国第二产业和第三产业法人单位从业人员38323.6万人，比2013年末增加2721.3万人，增长7.6%。

　　不少细心的读者注意到，第二产业从业人员为17255.8万人，比2013年末减少了2005.0万人，下降10.4%。那么，第二产业从业人员去哪了呢？

　　其实，公报中的另外两组数据已经给出了答案：2018年末，第三产业从业人员为21067.7万人，比2013年末增加4726.2万人，增长28.9%。个体经营户从业人员14931.2万人，比2013年末（有证照个体经营户从业人员）增加了5917.8万人。

　　从这些数据不难看出，第二产业法人单位从业人员的比重有所下降，相反地，第三产业法人单位和个体经营户从业人员的比重有所上升。这种结构性变化的背后，反映了我国经济结构的不断优化。

　　第二产业是我国国民经济的重要组成部分，长期以来在推动国民经济平稳健康发展中扮演着十分重要的角色，也是吸纳社会就业的重要渠道和吸收农村富余劳动力的重要载体。

　　不过，近年来第二产业在实现产业规模快速扩大的同时，不断通过推进供给侧结构性改革，加速淘汰落后产能，加快技术改造，推动自动化、智能化、数字化等新技术和现代化工艺应用，实现“机器换工”，不仅促进了产业脱胎换骨和优化升级，也使劳动生产效率稳步提升，客观上带动了工业企业对用工需求的减少。

　　从数据上看，2014年至2018年，我国全员劳动生产率由83211元/人上升到107327元/人。这期间，我国第二产业法人单位的从业人员数量明显减少，但是全部工业增加值从233856亿元攀升至305160亿元，同比增速稳定在6.0%至7.0%之间。

　　从另一个角度看，制造业从业人员比重的下降，也与第三产业的蓬勃发展密切相关。新中国成立70年来，我国服务业规模日益壮大，综合实力不断增强。特别是党的十八大以来，党中央、国务院高度重视服务业发展，推出了一系列改革举措来培育和促进服务业新经济、新动能的发展壮大，平台经济、共享经济、数字经济蓬勃发展，服务业发展进入了新阶段。

　　2012年至2018年，服务业增加值从244852亿元增长到469575亿元，年均增长7.9%，高出GDP年均增速0.9个百分点，高出第二产业1.3个百分点。服务业在国内生产总值中的比重稳步上升，2015年超过50%，2018年达到52.2%，成为国民经济第一大产业，也成为中国经济稳定增长的重要基础。

　　吸纳就业能力强，是服务业的显著特征之一。特别是随着平台经济、共享经济、数字经济的蓬勃发展，服务业就业“蓄水池”的功能进一步增强。党的十八大以来，服务业已经成为我国吸纳就业最多的产业。可以说，服务业的快速发展，为劳动年龄人口创造了大量的岗位。而大量的劳动力进入服务业领域，也进一步推动了服务业的蓬勃发展。

　　此外，随着经济社会不断发展，许多劳动者的就业观念已经发生很大变化。不少劳动者有激情、有能力，相比于成为“打工族”“上班族”中的一员，他们更希望通过创新创业闯出一番新天地。国家也在持续推进“放管服”改革，持续优化营商环境，努力营造更有利于创业创新的良好氛围，出台一系列政策措施鼓励大众创业、万众创新，激发了许多劳动者的创业热情，使越来越多的劳动者成了创业者，带动了个体经营户从业人员的大量增加。（记者 林火灿）

(责编：庄红韬、初梓瑞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved