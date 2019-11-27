农户有了授信证 借钱发展不用愁

临近年底，河南兰考代庄村民代灰迫不及待地算起一年的收入：“今年种的葡萄都是高端品种，全部出清，4个大棚纯收入有10多万元。”

两年前，代灰还是贫困户，全家靠他一人打零工过活，一年到头也攒不下几个钱。2017年初，在微信群里，代灰看到一条村干部发的信息：“对于愿意发展产业的农户，县农商银行可以提供贷款，无抵押、无担保，最高贷款3万元，年利率只有6.75%，政府还给贫困户贴息。”

哪来的这好政策？原来，2016年12月，国务院批准在兰考建设全国首个国家级普惠金融改革试验区，这项政策正出自兰考先行先试的普惠金融改革。

代灰一听有这好政策，立马从城里回到村上。和村干部一起经过几番考察，代灰决定贷款3万元建葡萄大棚，跟着村里的种植大户学种葡萄。他没想到，当年一个大棚的收益就还清了贷款。

2018年，兰考普惠金融政策把贷款额度从3万元提高到5万元，代灰又贷款4万元建了两个大棚。随着种植技术越来越成熟，2019年，夫妻俩又多承包了一个大棚。

中国人民银行郑州中心支行党委书记、行长徐诺金说，很多农户除储蓄业务外，从未与银行打过交道，信用记录空白，金融机构缺乏农户信用信息，不敢给农民贷款。针对这些问题，兰考把信贷前置，变“先有信用再贷款”为“先贷款再有信用”，创新推出普惠授信小额信贷产品，无条件、无差别地给予每户3万到8万元基础授信。农民拿到“普惠金融授信证”，就像拿到一张信用卡，只要满足“无不良信用记录、无不良嗜好、有产业发展资金需求”的条件，即可启用信用贷款。

截至今年10月底，兰考已完成15万余户的基础授信，各家银行与1.4万名农户签订普惠金融贷款合同，金额达6.04亿元；已通过农村和中小企业信用信息系统录入16.03万农户信息、5708户中小企业信息，超过95%的农户有了电子信用档案。

如果出现大面积贷款还不上，怎么办？

兰考县委副书记、县长李明俊告诉记者，兰考探索创新“银行、政府风险补偿基金、保险公司、担保公司”四方分担机制，2%以下的不良损失由银行全部承担，政府风险补偿基金随着不良率上升而递增，银行分担比例随不良率上升而递减，解除银行的后顾之忧。

据了解，兰考县财政设立7575万元贷款风险补偿基金、2400万元还贷周转金。同时采取信贷员包村、乡镇两委协助贷款推荐、村普惠金融服务站协管员定期走访措施，以保证贷款人的还款能力。

“村干部把好关，比银行职员跑十趟都管用。”代庄村支书代玉建直言，为让全村村民都能享受国家普惠金融政策，村干部在推荐、把关贷款人工作上，十分谨慎。如果哪家确实遇到困难、暂时还不上，村里会想办法先帮他垫上，大家都不想丢了“信用村”的称号。丢了“信用村”的称号，意味着全村人都享受不到国家的优惠政策。

截至今年9月底，兰考县金融机构不良贷款率为2.28%，低于全省平均水平0.88个百分点。

为使农民获得金融产品和服务更丰富、成本更低，兰考还运用信息化技术，建设市场化运营的数字普惠金融综合服务平台“普惠通”APP，打造线上金融超市。平台向全部金融机构开放，对接各类金融服务资源，促进农村普惠金融服务由单一向多元、由封闭向开放、由垄断向竞争转变。

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 10 版）

(责编：李枫、岳弘彬)