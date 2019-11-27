靠区块链发横财？你想多了（经济时评）

区块链不能与虚拟货币画等号，虚拟货币不是区块链应用的全部。投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗，不给非法金融活动提供生存土壤

最近，区块链火了，蹭着这股热度，“币圈”一些人又蠢蠢欲动，部分非法活动有死灰复燃迹象，似有卷土重来之势。有的打着区块链旗号推广宣传虚拟货币，甚至出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已过时”等言论；有的虽然不涉“币”，也是披着区块链外套搞非法金融活动。对待这类行为，监管的打击态度丝毫没有改变。

早在2017年9月，七部门就发布《关于防范代币发行融资风险的公告》明确，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。近期，各地也纷纷行动全面排查，如央行上海总部22日发布公告，将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。

然而，仍有一些人抱有侥幸心理、投机思想，试图借区块链之风发横财。殊不知，世界各国政府都在加强监管虚拟货币领域，即使境内投资者转向境外平台参与交易也非万无一失。境外交易平台同样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险，有的可能会被所在国政府强制取缔，有的因存在明显合规风险已被限制访问。虚拟货币背后的风险不言而喻。

区块链的出现虽与虚拟货币有着千丝万缕的关系，但区块链并不能与虚拟货币画等号，虚拟货币更不是区块链应用的全部。一些人故意混淆“币”“链”概念，与虚拟货币相关的炒作花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌的背后风险快速聚集。即使是最具代表性的虚拟货币“比特币”，也不是哪国的法定流通货币，本质仍是一种投资风险极高的虚拟商品。看上去很美的风口，很可能又是陷阱罢了。

任何创新都应以合法合规为前提。目前，区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造等领域。对企业而言，应加强基础研究，推动区块链和实体经济深度融合，利用区块链技术解决融资难、风控难等问题，让区块链成为服务实体、促进经济发展的新利器；对投资者而言，应尽快放弃“天上掉馅饼”的幻想，增强风险防范意识，谨防上当受骗，不给非法金融活动提供生存土壤。

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 10 版）

(责编：李枫、岳弘彬)