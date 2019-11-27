人民网>>财经

学校食堂将推进实施“互联网+明厨亮灶”

“慧眼”观后厨 共治促“食安”（消费万花筒）

本报记者  罗珊珊

2019年11月27日08:14  来源：人民网－人民日报
 

　　“只需在手机上安装一个阳光食安APP，就可以实时查看任意实现联网学校的食堂后厨，可以查看学校食堂的各种公示信息，也可以对后厨的卫生状况进行评价，或者直接将投诉反馈给校长。”11月22日，国家市场监管总局、公安部会同教育部、农业农村部等部门成立的整治食品安全问题联合行动工作组，在北京举行“慧眼观后厨、共治促食安”活动。技术员给大家演示了“互联网+明厨亮灶”在学校食品安全管理中的运用。

　　据介绍，全国有各类学校、幼儿园50多万所，设有食堂的学校38万所。为落实学校食品安全主体责任，市场监管总局等四部门联合印发的整治行动方案提出，全面推进“明厨亮灶”，提高学校食堂“明厨亮灶”覆盖率，大力推动校园食品安全社会共治。目前，已经有34万所学校实现了“明厨亮灶”。通过“互联网+明厨亮灶”智慧化管理的新模式，可以将学校食堂“晒”在网上，不仅家长放心，师生们“舌尖上的安全”也得到了更好保障。

　　“守护校园食品安全是十大食品安全攻坚行动之一，也是整治食品安全问题联合行动的四项重要工作之一。”整治食品安全问题联合行动工作组组长、市场监管总局局长肖亚庆说，这些年，市场监管总局将食品安全监管与现代化信息技术相结合，大力推进“互联网+明厨亮灶”，将后厨从过去的幕后推到了前台，从过去的“闲人免进”到“晒”到了网上，从学校管理和部门监管拓展到社会监督，有效提升了食品安全治理能力和治理水平。

　　据参加此次活动的深圳市副市长黄敏介绍，目前深圳已初步建成“互联网+明厨亮灶”，全市2605家学校食堂安装了1.56万个摄像头，并全部接入智能指挥中心，实现了智能巡检。此外，压实学校食品安全主体责任，全员培训2605所学校校长、食堂负责人，逐一签订承诺书，全面落实校长陪餐制。促进社会共治，拓宽社会监督渠道，形成学校食品安全共建、共治、共享的社会氛围。

　　辽宁省辽阳市第一中学高级教师王家娟表示，校园实施“互联网+明厨亮灶”，通过手机APP全面公开食堂的操作过程、后厨环境等信息，实现远程、实时、动态、全过程监管与社会监督。希望更多学校能推进实施“互联网+明厨亮灶”，在学校、监管部门、社会力量的共同努力下，不断提升校园食品安全水平，为学生饮食安全和健康成长保驾护航。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月27日 19 版）
(责编：杨曦、乔雪峰)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved