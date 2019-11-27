“慧眼”观后厨 共治促“食安”（消费万花筒）

“只需在手机上安装一个阳光食安APP，就可以实时查看任意实现联网学校的食堂后厨，可以查看学校食堂的各种公示信息，也可以对后厨的卫生状况进行评价，或者直接将投诉反馈给校长。”11月22日，国家市场监管总局、公安部会同教育部、农业农村部等部门成立的整治食品安全问题联合行动工作组，在北京举行“慧眼观后厨、共治促食安”活动。技术员给大家演示了“互联网+明厨亮灶”在学校食品安全管理中的运用。

据介绍，全国有各类学校、幼儿园50多万所，设有食堂的学校38万所。为落实学校食品安全主体责任，市场监管总局等四部门联合印发的整治行动方案提出，全面推进“明厨亮灶”，提高学校食堂“明厨亮灶”覆盖率，大力推动校园食品安全社会共治。目前，已经有34万所学校实现了“明厨亮灶”。通过“互联网+明厨亮灶”智慧化管理的新模式，可以将学校食堂“晒”在网上，不仅家长放心，师生们“舌尖上的安全”也得到了更好保障。

“守护校园食品安全是十大食品安全攻坚行动之一，也是整治食品安全问题联合行动的四项重要工作之一。”整治食品安全问题联合行动工作组组长、市场监管总局局长肖亚庆说，这些年，市场监管总局将食品安全监管与现代化信息技术相结合，大力推进“互联网+明厨亮灶”，将后厨从过去的幕后推到了前台，从过去的“闲人免进”到“晒”到了网上，从学校管理和部门监管拓展到社会监督，有效提升了食品安全治理能力和治理水平。

据参加此次活动的深圳市副市长黄敏介绍，目前深圳已初步建成“互联网+明厨亮灶”，全市2605家学校食堂安装了1.56万个摄像头，并全部接入智能指挥中心，实现了智能巡检。此外，压实学校食品安全主体责任，全员培训2605所学校校长、食堂负责人，逐一签订承诺书，全面落实校长陪餐制。促进社会共治，拓宽社会监督渠道，形成学校食品安全共建、共治、共享的社会氛围。

辽宁省辽阳市第一中学高级教师王家娟表示，校园实施“互联网+明厨亮灶”，通过手机APP全面公开食堂的操作过程、后厨环境等信息，实现远程、实时、动态、全过程监管与社会监督。希望更多学校能推进实施“互联网+明厨亮灶”，在学校、监管部门、社会力量的共同努力下，不断提升校园食品安全水平，为学生饮食安全和健康成长保驾护航。

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 19 版）

(责编：杨曦、乔雪峰)