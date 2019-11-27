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为构建人类命运共同体不断作出贡献（人民观点）

——让我们的制度更加成熟更加定型（14）

本报评论部

2019年11月27日08:16  来源：人民网－人民日报
 

　　中国积极参与全球治理体系建设，努力为完善全球治理贡献中国智慧，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理方向发展

　　中国提出构建人类命运共同体，开辟出合作共赢、共建共享的发展新道路，为人类发展提供了新的选择

　　

　　今天，开放已经成为中国的鲜明标识。5G技术帮助世界加速互联互通，北斗导航系统为全球提供精准服务，中国空间站将助力多国科学家共同探索宇宙之谜……一个既坚持独立自主、又坚持开放合作的中国，不仅推动着中国自身发展跃向高层次、迈向高质量，也为世界发展带来更多机遇、注入更多活力。

　　中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。党的十九届四中全会从13个方面系统总结了我国国家制度和国家治理体系的显著优势，其中一个重要方面就是“坚持独立自主和对外开放相统一，积极参与全球治理，为构建人类命运共同体不断作出贡献的显著优势”。从历史的长镜头来看，中国发展是属于全人类进步的伟大事业。中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。

　　中国的发展与世界紧密相连。新中国70年特别是改革开放40多年来，中国人民自力更生、发愤图强、砥砺前行，依靠自己的辛勤和汗水，创造了“当惊世界殊”的发展成就，书写了人类发展史上的伟大传奇。同时，中国坚持打开国门搞建设，实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折。正是因为坚持立足国情、放眼世界，既强调独立自主、自力更生又注重对外开放、合作共赢，我们的道路才越走越宽广，在实现自我发展的同时，为各国共同发展注入了动力，促进了人类和平与发展的崇高事业。可以说，中国道路既有鲜明的中国特色，又有宽广高远的世界眼光和深厚博大的人类情怀。

　　当今世界正经历百年未有之大变局。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，世界面临的不稳定性不确定性突出，人类面临许多共同挑战。作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国主张各国人民同心协力，变压力为动力，化危机为生机，以合作取代对抗，以共赢取代独占。从倡导“共商、共建、共享”的全球治理理念，到维护联合国在全球治理中的核心地位；从积极推动国际货币基金组织和世界银行份额与治理改革，到支持上海合作组织、金砖国家、二十国集团等平台机制化建设，这些年来，中国积极参与全球治理体系建设，努力为完善全球治理贡献中国智慧，正是要同世界各国人民一道，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。

　　放在更大视野来看，人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体，利益高度融合，彼此相互依存。在全球性挑战此起彼伏的今天，仅凭单个国家的力量难以独善其身，也无法解决世界面临的问题。中国提出构建人类命运共同体，正是着眼解决当今世界面临的现实问题、实现人类社会持久和平和永续发展，以天下大同为目标，秉持合作共赢理念，摒弃丛林法则，不搞强权独霸，超越零和博弈，开辟出合作共赢、共建共享的发展新道路，为人类发展提供了新的选择。

　　中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。推动党和国家事业发展需要和平国际环境和良好外部条件。必须统筹国内国际两个大局，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，坚定不移维护国家主权、安全、发展利益，坚定不移维护世界和平、促进共同发展。党的十九届四中全会对“坚持和完善独立自主的和平外交政策，推动构建人类命运共同体”作出了具体部署。贯彻落实党的十九届四中全会精神，就要健全党对外事工作领导体制机制，完善全方位外交布局，推进合作共赢的开放体系建设，积极参与全球治理体系改革和建设。

　　“修之于天下，其德乃普。”今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。未来之中国，必将以更加开放包容的姿态拥抱世界，同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。

　　（本系列评论到此结束）


　　《 人民日报 》（ 2019年11月27日 05 版）
(责编：杨曦、乔雪峰)
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