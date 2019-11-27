为高质量发展提供新动能（一线视角）

解放思想、更新观念，资金流、人才流就会重新汇集，项目、产业自然有效集聚，发展才能有汩汩流动的源头活水

当好企业的“保姆”“店小二”，“产业第一、企业家老大”，向群众汇报、为百姓服务……如今在天津，改作风、提效率、增服务，正成为政商关系、党群关系的高频语句，这被称为打开脑袋上的“津门”。观念和行动的转变，为天津实现高质量发展提供了新动能。

当前全国步入实现高质量发展的新阶段，天津要跟上新时代的节奏，落实好习近平总书记视察天津“三个着力”的重要指示要求，需要打开开放之门、创新之门、便捷之门。以观念引领行动，以创新带动发展。解放思想、更新观念，破除头脑中积习垒成的藩篱、惰性遗留的阻滞，资金流、人才流就会重新汇集，项目、产业自然有效集聚，发展才能有汩汩流动的源头活水。

开放的气度最需要海纳百川的胸怀。过去天津有漕运之便、九河汇聚之利，发展的眼界和开拓的勇力古已有之；如今天津守着环渤海港口城市的区位优势、自由贸易试验区政策优势、名校人才优势，开放应有新作为、新境界。让开放的气质更为彰显，既需要砥砺走出去的胆魄，为各类企业“开枝散叶”提供周到服务；也需要敞开请进来的胸怀，不断把各领域大咖、产业龙头吸引来，激活市场经济的一池春水。

创新就在既有的边上，关键看有没有善于发现的眼光，有没有不满足于现状的心态。面对发展中的诸多不确定性，是墨守成规还是大胆尝试新思路？在社会发展日益多元化的格局下，是以不变应万变还是持续优化政府职能？这些都在考验着天津各级干部的创新意识和能力。创新可能看似微小，但一个个有益的微创新，积少成多就能汇成理念和体系，在政府放管服改革上创造大的不同。

一座城市的便捷既标注在城市的整体大规划中，也散落在办事、购物、交通、食宿等小的细节上，更体现在城中人的文明程度、规则意识里。漫步海河两岸，徜徉古文化街，穿行大街小巷，不难发现天津宜业宜居宜乐宜游的形象之变。天津以其浓郁的烟火气、律动的时代感、厚重的文化味，独具特色，吸引着南来北往的人们驻足感知。便捷顺畅没有所谓最佳，只有因地制宜、恰如其分，这需要城市管理者拿出绣花的功夫，兢兢业业，尽善尽美。

为实现高质量发展创新理念供给、提供政策支撑、完善服务兜底，天津的探索实践给人启迪。在新中国经济发展史上，天津创造过巨大成就。新时代重整行装再出发，天津解放思想、深化改革开放，一定能创造新的更大的辉煌。

（作者为本报天津分社记者）

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 05 版）

(责编：杨曦、乔雪峰)