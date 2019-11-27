敬业就是坚持不放弃（我和我的祖国）

在电视连续剧《人民的名义》中，短短几秒的点钞镜头，让大家认识了我，亲切地称我为“点钞姐”。因为点钞，我实现了人生的梦想。

对我来说，爱岗就是肯干不怕苦。18岁时，我来到中国人民银行南京分行，一开始与破损的纸币打交道，在枯燥的整点岗位上一干就是17年。记得有一年，我被推荐参加江苏省南京市金融系统点钞比赛，我刻苦训练，手指磨得红肿出泡，全是茧子。我的努力最终得到了回报，获得了第一名。

对我来说，敬业就是坚持不放弃。2005年，我被调到业务稽查科，我努力学习，经过一次次实践，很快掌握了各种识别假币的方法。2008年10月，我注册成为央行志愿者，为南京市金融机构8000多名员工传授点钞技能和假币识别方法。

对我来说，追求就是超越不却步。当得知点钞有吉尼斯世界纪录时，我决定挑战极限。我用铅砣绑着手指进行负重训练，练得指纹磨平，最终做到了30秒钟“单指单张”点钞190张，“多指多张”达330张，远超世界纪录。我还自创了一指、两指、三指、四指、五指点钞法，并且可以在18秒钟内蒙眼快速点钞的同时准确挑出假币，点钞速度超过点钞机。

对我来说，人生就是奉献不后悔。我很小就失去了父亲，是母亲含辛茹苦地把我抚养成人。组织和集体的关爱让我对社会充满感恩之心。一天，一位农民工租住的房屋突遭大火，好不容易积攒了半年的19000元现金被火烧着。当他来银行兑换时，我小心翼翼地将粘连在一起的钞票揭开、鉴定，一干就是4个小时。作为一名央行员工，服务百姓是我义不容辞的责任。

每个人都有自己的梦想，我的梦想就是在平凡的工作岗位上为实现中国梦作出自己的贡献！

（“时代新人说——我和祖国共成长”演讲大赛演讲稿摘登，作者为中国人民银行南京分行营业管理部主任科员）

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 07 版）

(责编：杨曦、乔雪峰)