“新中国成立70年来，尤其是改革开放后，中国发生了翻天覆地的变化，取得了卓越的发展成就。”西班牙前首相萨帕特罗近日在接受本报记者采访时表示，中国的进步和变革令世界瞩目，同时中国也在深刻地改变着世界。

自2004年首次访华以来，萨帕特罗几乎每年都会访问中国，见证了中国的蓬勃发展。“近年来，中国在科技领域累积了强大的创新实力，人工智能、大数据等新兴技术产业处于世界领先地位。”萨帕特罗说，中国也越来越重视生态文明建设，2015年，他曾来华出席第五届库布其国际沙漠论坛，内蒙古的防护林工程给他留下了深刻印象。“库布其沙漠的治理为世界防沙治沙提供了成功典范，中国在生态文明建设领域的努力为推动落实联合国2030年可持续发展议程作出了重要贡献。”

在萨帕特罗看来，新中国成立70年来的巨大成就证明了中国坚持走中国特色社会主义道路是正确选择，是适合中国国情的发展模式，具有强大生命力。“中国之所以能取得今天的发展成就，离不开勤劳的中国人民的努力与奋斗。我每次去中国都能感受到中国人民越来越幸福，越来越自信。中国的发展道路也让其他国家对选择自身发展模式有了更深刻的认识。”

萨帕特罗认为，当前，保护主义、单边主义抬头，这无疑是历史的倒退。中国始终是自由贸易和多边主义的坚定维护者、支持者和践行者，这对世界来说具有重要意义。“中国未来可以在维护经济全球化和以规则为基础的多边贸易体制、加强完善二十国集团全球治理平台作用、应对气候变化等议题上发挥更大影响力，在应对人类共同面临的挑战中发挥更加积极的作用。”萨帕特罗表示，西班牙和欧洲也是多边主义的坚定维护者，欧中应当加强合作，携手推动自由贸易和多边主义进程。这不仅有利于实现欧中互利共赢，也将为世界经济增长带来更多新机遇。

“随着中国对外开放的大门越开越大，中国对世界发展的贡献越来越显著。”萨帕特罗表示，中国不断与世界共享发展红利，推动经济全球化更好造福各国人民，从而实现共同发展繁荣。“‘一带一路’倡议是一项互利共赢的宏伟倡议，为国际合作搭建了重要平台。共建‘一带一路’秉持的是一种跨越国界、超越零和思维、开放包容的发展观，这恰恰是当下全球亟须的发展理念。”

“西班牙与中国保持着良好的双边关系。我担任首相时，积极推动两国关系实现跨越式发展。2005年，西中建立全面战略伙伴关系，双边关系提升到了一个新水平。”萨帕特罗表示，未来两国在经贸投资、可再生能源、旅游等领域仍有很大合作潜力。同时，两国应加强文化交流，促进相互了解。“西班牙对中国充满兴趣，中国在西班牙也拥有众多发展机遇，两国应共同努力推动双边关系实现进一步发展。”

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 03 版）

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