近年来，河北海兴县探索“电商企业+农业合作社+贫困户+消费扶贫”的模式，通过设立“电商消费扶贫专柜”，“线上+线下”展示销售农业合作社和贫困户的“订单式”农副产品，带动1600余名建档立卡贫困户和17个贫困村集体实现增收。

图为11月25日，海兴县义信商厦工作人员在消费扶贫专柜前为新上架的商品贴上价格标签。

新华社记者 牟宇摄

(责编：杨曦、乔雪峰)