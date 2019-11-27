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中国占跨境包裹寄递市场近四成

2019年11月27日08:18  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社厦门11月26日电 （记者赵文君）“中国是全球跨境包裹寄递市场的重要参与者，目前来自中国市场的包裹占比已达38%。中国邮政全行业全年支撑跨境电子商务交易额超过3500亿元。”在26日举行的万国邮联电子商务时代跨境合作全球大会上，国家邮政局局长马军胜说。

　　万国邮联电子商务时代跨境合作全球大会11月26日至28日在厦门举行，由万国邮联主办，国家邮政局、中国邮政集团公司和厦门市政府联合承办。

　　中国邮政集团公司董事长刘爱力说，在电子商务时代，基于万国邮联框架下的邮政网络仍然是全球最大的实物传递网，也是跨境电商物品寄递的主渠道。

　　据统计，在2018年全球跨境包裹中，邮政包揽了约70%的交付。这些跨境包裹以服饰、消费类电子产品、健康美容产品为主，72%的包裹轻于1千克，与邮政寄递高价值、轻小件的优势高度契合。

(责编：杨曦、乔雪峰)
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