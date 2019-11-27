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猪肉批发价连续三周回落 降幅超16%

记者 王文博 班娟娟 北京报道

2019年11月27日08:26  来源：经济参考报
 
原标题：猪肉批发价连续三周回落 降幅超16%

　　11月26日，记者从商务部网站获悉，上周（11月18日至24日）肉类价格以降为主，其中猪肉批发价格为每公斤43.66元，下降8.6%。《经济参考报》记者注意到，这已经是猪肉批发价格的连续第三周下降，从11月初的每公斤52.3元到上周的每公斤43.66元，共计下降8.64元，降幅达16.5%。

　　此前，国家发改委和国家统计局发布的数据则显示，商品母猪（又称三元猪）和能繁母猪（又称二元猪）的价格都在回落。其中，11月20日全国二元母猪销售价格62.35元/公斤，比11月13日涨0.27%；生猪出场价格33.6元/公斤，比11月13日跌8.25%；猪粮比价16.8元/公斤，比11月13日跌9.14%。11月中旬生猪（外三元）市场价格环比跌13.5%。

　　对于猪肉价格的回落，分析认为，中央和地方稳产保供多方政策起到了重要作用。此前，农业农村部就会同国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通部和银保监会等部门出台了17条政策措施，从明确生猪及其产品绿色通道政策、继续实施贷款贴息等多方面给予支持。

　　对于猪肉未来的走势，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海分析，首先，生猪存栏降幅收窄，能繁母猪持续回升，这就预示着在未来生猪出栏的数量会有所增加。

　　杨振海同时指出，在进口方面，前三季度进口猪肉132.57万吨，增幅超过40%，第四季度进口量可能还会增加，这对缓解供应压力还是有帮助的。库存猪肉也到了该轮换出清的时候。“综合上述情况看，从供求角度分析，是不支持生猪价格高价位持续运行的。”

(责编：杨曦、乔雪峰)
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