青岛城阳区审计局：构建“四大板块” 实现新突破

人民网北京11月27日电 山东省青岛市城阳区审计局深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把作风建设、人才培养、审计制度和方法创新、审计工作提质增效等融入其中。通过一以贯之抓党建，推进审计制度和方法创新，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。重点以党建工作为统领，构建审计“四大板块”，推动城阳审计工作实现新突破。

一是构建过硬人才板块。“以审计精神立身，以创业规范立业，以自身建设立信”是对建设一支“信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁”高素质专业化审计干部队伍的要求。近年来，局党组树立强烈人才意识，坚定打造过硬审计队伍决心，多渠道持续进行人才培养。制定了《审计铁军工程实施方案》，通过加强对审计人员的后续教育培训等措施。目前，该局有国际注册内部审计师、注册会计师等9名，高级职称6名，2人入选中国审计学会理论研究骨干人才库，2人入选中国审计学会计算机分会领军人才库;报考并通过审计署高、中级计算机考试人员12名。

二是构建投资审计板块。投资审计主动适应新形势新任务新要求，践行“三个转变”，规范投资审计行为，促使投资审计提质增效。出台《青岛市城阳区政府投资建设项目审计监督办法》《城阳区审计局公共投资建设项目审计操作规程》和《城阳区审计局实行投资审计重大争议事项会议研究制度暂行办法》等文件，依法依规监督和规范政府投资建设项目。今年以来共完成政府投资建设项目审计115项，审计工程价款11.71亿元，核减资金1.73亿元。

三是构建“经责+”板块。审计要督促领导干部践行“青山绿水就是金山银山”的发展理念，切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。城阳区审计局创新经责审计，提出“经责+”，出台《城阳区建立领导干部自然资源资产离任审计工作联席会议制度》《离任领导干部经济责任事项交接审核制度》等制度，推进经济责任审计全面化、制度化、规范化 、科学化，促进增强领导干部自律和责任意识。

四是构建社区审计板块。城阳区委区政府建设美丽乡村，持续推进新农村建设，实施乡村振兴战略，不断提升人民群众获得感、幸福感与满意度。城阳区审计局以社区审计为着力点突破点，打通审计“最后一公里”，切实规范社区管理。一方面加大对社区书记主任审计力度。通过建章立制，强化考核，构建起立体型、网络化的社区审计监督体系。城阳区社区审计工作被青岛市政府授予全市机关优秀工作成果。另一方面加大社区重大投资项目审计力度，出台《城阳区社区建设项目审计监督办法》，今年已完成社区投资审计项目209项，审计工程价款6.41亿元，核减资金0.82亿元。

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