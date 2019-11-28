原标题：全国碳排放权交易市场建设稳步推进

11月27日，国新办举行《中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告》发布会。近年来，我国在积极落实“十三五”控制温室气体排放工作方案确定的目标任务，以及应对气候变化工作方面成效明显。

据今年的《年度报告》内容涵盖了减缓气候变化、适应气候变化、规划编制和制度建设等8个方面内容，全面反映了2018年以来中国在应对气候变化领域的政策行动和工作情况，展示了中国积极应对气候变化的成效。

根据初步核算，2018年我国碳排放强度同比下降约4%，超过年度预期目标0.1个百分点，比2005年累计降低45.8%。相当于中国减排52.6亿吨二氧化碳，已经提前达到了2020年碳排放强度比2005年下降40%-45%的承诺，基本扭转了温室气体排放快速增长的局面。

与此同时，我国已经陆续发布了24个行业的碳排放核算报告指南和13项碳排放核算的国家标准，碳市场相关制度建设、基础设施建设、能力建设扎实稳步推进。

(责编：杨曦、庄红韬)