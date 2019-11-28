原标题：要把技改投资资金花在“刀刃”上

技术改造投资是让制造业企业在短期内“老树发新芽”的有效手段，具有投入少、产出多、周期短、效益高等特征。在加大制造业技术改造投资的过程中，除了要保持必要的投资力度，关键在于把握好投资的方向，引导企业把资金实实在在地投向新技术、新工艺、新设备、新材料等领域。

国家统计局不久前发布的数据显示，今年前10个月，制造业投资同比增长2.6%，其中技术改造投资增长7.6%，增速高于全部制造业投资5.0个百分点。

技术改造投资是让制造业企业在短期内“老树发新芽”的有效手段，具有投入少、产出多、周期短、效益高等特征。通过加大企业技术改造力度，进一步提升制造业发展水平，是我国进入工业化后期的发展需要，不仅有利于增强制造业的市场竞争力，促进制造业由大变强，推动制造业的高质量发展，也有利于夯实实体经济之基，促进稳增长、调结构、促转型、增效益。

近年来，各地对技术改造投资十分重视，出台了一系列支持企业技术改造投资的政策举措。不过，值得注意的是，一些地方在推动制造业企业技术改造投资的过程中，不同程度地存在着注重投资数量却不注重质量的问题。个别地方的制造业企业打着技术改造的旗号，盲目“圈地”，追求规模扩张，重复新上低水平的生产线。这些做法导致了制造业投资特别是技术改造投资的增速在加快，但制造业的发展质量和水平并没有明显提升。一些地方政府的技改投资的补贴花出去了，但企业并没有真正把资金用在“刀刃”上，技改补贴资金的作用也打了折扣。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，技术改造在构建现代化制造体系的支撑和抓手作用日趋显现。工信部原部长李毅中曾经指出，从中国工业化实现看，在2020年实现工业化前后，工业投资中的技术改造的投资占比不应低于50%，要注重实现智能制造必须得到投资保障。

因此，在加大制造业技术改造投资的过程中，除了要保持必要的投资力度，关键在于要准确把握好投资的方向，引导企业把资金实实在在地投向新技术、新工艺、新设备、新材料等领域。具体说来就是，应引导企业把资金投向信息化和设备更新改造领域，瞄准增加品种优化产品供给，挖掘需求盲点，开发个性化、时尚化、功能化产品，丰富产品类型和档次，满足消费者多层次、定制化需求。应引导企业的技改投资在先进技术、先进生产工艺领域发力，加大对先进制造技术的研发投入与攻关，增强核心竞争力，向知识和技术密集型产业转型，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

总之，只有真正引导企业把资金投向重点领域和关键环节，把技术改造的资金花在“刀刃”上，避免低水平、粗放型的重复投资、跟风投资，才能真正把企业提高到一个新的技术水平，使技改投资不仅成为稳增长的重要支撑，更成为我国加速迈向制造业强国的助推器。

(责编：杨曦、庄红韬)