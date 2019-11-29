我国深水油气勘探开发再获突破

本报北京11月28日电 （记者冉永平）中国海洋石油集团有限公司近日在我国琼东南盆地深水东区成功测试永乐8—3—1探井，获百万方优质天然气流，创造了我国海域潜山天然气测试产能新纪录。这标志着我国琼东南盆地深水东区勘探领域获得重大突破。
该探井位于海南岛东南约180千米处，设计井深3015米，作业海域水深1831米，属于超深水作业。该井的测试成功打开了我国琼东南盆地深水东区“征战”的序幕。
记者了解到，中国海油依托国家重大科研专项，实施产学研用攻关计划，历时20余年，成功建立了深水区优质储层发育模式与天然气成藏模式，形成一套表层批钻、探井转开发井等深水优快钻完井关键技术，先后发现多个深水大型油气田。
经过20余年技术攻关，中国海油已相继攻克高温、高压、深水领域三大世界级油气勘探开发难题，使我国成为世界上少数系统掌握该领域全套勘探开发技术的国家之一，为全面开发南海油气资源、建设海洋强国提供了坚实的技术保障。
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