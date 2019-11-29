江苏银行业进万企解难题

本报南京11月28日电 （记者王伟健）近日，因新增生产线而急需资金的江苏金润节能科技有限公司获得了农行常州分行的450万元贷款。为缓解小微企业融资难融资贵的问题，江苏银行业从8月起开展了为期4个月的“百行进万企”融资对接专题活动。截至11月25日，全省约17万户小微企业接受上门对接，银行已经实地走访13.54万户企业，与2.54万户企业初步达成合作意向，已获授信企业1.41万户，授信金额308.88亿元。

这个活动要求江苏全省银行主动对全省纳税信用评级B级以上符合条件的全部100.56万户小微企业进行全覆盖对接。为确保工作质效，江苏银保监局搭建了横向互动、上下联动、整体推动的矩阵式工作架构，强化分局属地责任和银行主体责任，建立进度反馈、经验交流、监管指导三项机制。“填写阅卷时，我是抱着怀疑的态度随便填的，没想到农行半个月就放了贷款，贷款利率才4.35%，多亏了‘百行进万企’的活动。”金润公司负责人说。

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 10 版）

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