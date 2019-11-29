江苏银行业进万企解难题

本报南京11月28日电 （记者王伟健）近日，因新增生产线而急需资金的江苏金润节能科技有限公司获得了农行常州分行的450万元贷款。为缓解小微企业融资难融资贵的问题，江苏银行业从8月起开展了为期4个月的“百行进万企”融资对接专题活动。截至11月25日，全省约17万户小微企业接受上门对接，银行已经实地走访13.54万户企业，与2.54万户企业初步达成合作意向，已获授信企业1.41万户，授信金额308.88亿元。
这个活动要求江苏全省银行主动对全省纳税信用评级B级以上符合条件的全部100.56万户小微企业进行全覆盖对接。为确保工作质效，江苏银保监局搭建了横向互动、上下联动、整体推动的矩阵式工作架构，强化分局属地责任和银行主体责任，建立进度反馈、经验交流、监管指导三项机制。“填写阅卷时，我是抱着怀疑的态度随便填的，没想到农行半个月就放了贷款，贷款利率才4.35%，多亏了‘百行进万企’的活动。”金润公司负责人说。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】