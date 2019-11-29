七十个新药纳入医保目录 平均降价超六成

本报北京11月28日电 （记者李红梅）国家医保局、人力资源社会保障部近日印发通知，正式公布了谈判药品准入结果，70个新增、27个续约药品共计97个药品经过谈判进入医保目录，平均降价60.7%、26.4%。至此，2019年国家医保药品目录调整工作顺利结束，2020年1月1日将启用新版目录。

经过本轮调整，2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》共收录药品2709个，与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。

本次谈判是我国建立医保制度以来规模最大的一次，取得了多方面成效。一是医保目录药品结构明显优化，保障能力显著提升。将一批认可度高、新上市且临床价值高的药品调入目录，癌症、罕见病、慢性疾病用药以及儿童用药保障能力得到显著提升。

二是药品费用显著降低。通过发挥医保部门“战略购买者”作用，以量换价推动药费大幅下降，多个全球知名的名贵药开出了“平民价”，进口药品基本都给出了全球最低价。保守估计，通过谈判降价和医保报销，总体上患者个人负担将降至原来的20%以下，个别药品降至5%以下。

三是突出鼓励创新的导向。12个国产重大创新药品谈成了8个。这次谈判成功的药品绝大多数都是近年来上市的新药，其中很多是2018年新上市的。

四是在探索符合中国实际的医保药品目录调整方式方面取得了进展。为有利于引导企业大幅降价，积极探索通过引入竞争性谈判、发挥药物经济学评价作用等方式，大幅提升了谈判的科学性、规范性、有效性。

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 02 版）

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