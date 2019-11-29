原标题：重大外资项目落地快信心足

近日，总投资达100亿美元的巴斯夫广东新型一体化生产基地项目在广东湛江东海岛正式启动。这是巴斯夫154年来最大的单笔投资，项目全部建成后，将成为巴斯夫全球第三大基地。

除了巴斯夫广东项目，埃克森美孚惠州独资项目、英国石油100万吨醋酸项目等重大外商投资项目都在近期加速落地。在世界经济局势错综复杂之际，外商对中国市场一致看好，越来越多的跨国公司加大在华投资。商务部的统计数据显示，今年前10个月，我国实际使用外资同比增长6.6%，共新设外商投资企业33407家，平均每天有近110家外企诞生。

从全球层面来看，中国也是外商投资最热门的国家之一。联合国贸易和发展会议发布的报告显示，2019年上半年，中国吸引外资730亿美元，继续成为全球第二大外资流入国和外资流入最多的发展中经济体。

外商不断加大在华投资，除了因为中国稳健的宏观经济形势、庞大的市场潜力以及中国在全球产业链和创新链中不断提升的重要性，也因为中国政府坚定不移地扩大开放，加快建设市场化、法治化、国际化的营商环境，让外商对未来的在华发展之路充满信心。

今年以来，中国频频出台重大举措，不断提升投资贸易自由化便利化水平：在着力完善外资法律体系方面，出台了《外商投资法》；在着力推出稳外资政策措施方面，国务院公布了《关于进一步做好利用外资工作的意见》，从深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、保护外商投资合法权益四个方面提出了具体的政策措施；在着力推进对外开放方面，发布了2019年版全国和自贸试验区外商投资准入负面清单，全面清理负面清单以外外资准入限制措施；此外，我国连续两届成功举办中国国际进口博览会，不仅让众多外企在华签下大单，也让不少外企借进博会这一平台深入了解中国市场，寻找在华投资机遇。

一组时间数据可以很好地体现一系列重大举措给外商在华营商环境带来的变化。巴斯夫（广东）项目从宣布筹建到正式启动，仅用时16个月。我国汽车行业首个外商独资整车制造项目——特斯拉上海超级工厂项目从今年1月奠基到11月22日特斯拉国产Model 3车型揭幕，仅用时11个月。

这样的数据让国际社会对在华投资的前景信心十足。中国欧盟商会发布的欧盟在华企业信心报告显示，绝大部分企业在中国是盈利的，60%以上的企业把中国作为未来投资的首选地。中国美国商会的调查显示，90%以上的企业都是盈利的，60%以上在华美企把中国作为未来投资的三个优选地之一。

特斯拉全球副总裁陶琳的一番话颇具代表性：“过去一年多，我们在中国建了特斯拉海外第一家工厂，期间我们感受到了中国营商环境的诸多变化以及中国政府为提升营商环境所做的努力。”

(责编：杨曦、庄红韬)