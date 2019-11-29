原标题：从猪瘟疫情之“危”中把握产业转型之“机”

受非洲猪瘟疫情影响，叠加周期性因素共同作用，今年3月特别是6月以来，猪肉价格进入持续上涨通道。党中央、国务院高度重视，在各部门联防联控努力之下，目前我国猪瘟疫情势头减缓，猪肉价格也暂时得到控制。在一系列政策组合拳之下，养殖户补栏积极性也明显恢复。值得一提的是，此次猪瘟防控也将加速我国生猪产业转型升级步伐，从疫情之“危”中把握产业转型之“机”，推动产业向规模化、绿色化、现代化方向发展。

首先，未来规模化养殖将成为行业发展的主要方向。我国生猪养殖业出栏量大、行业集中度低，尤其龙头企业占比更低。机构数据显示，2018年前十大进军养猪行业的上市公司生猪出栏量共4731.67万头，市场份额占比仅6.82%。中小养殖户由于受资金、技术等限制，抗风险能力较弱，也容易受市场价格波动影响。今年9月国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，到2022年生猪产业养殖规模化率达到58%；到2025年达到65%以上。这意味着，中国生猪养殖龙头企业的发展潜力和发展空间巨大。

第二，通过环境约束倒逼绿色生态养殖，打造新的增长点。我国生猪养殖场户中99%以上是中小散养户。散养户防疫意识往往不强，有用餐厨剩余物喂猪的习惯，加大了疫情传播风险。改造养殖环境、发展绿色生态养殖，不仅有助于确保百姓“舌尖上的安全”，也是建设美丽乡村的必由之路。此次在非洲猪瘟防控中，在有关部门政策引导下，生猪生产方式加快转变，养殖的绿色化、集约化趋势明显。不少地方已经在积极打造绿色生态养殖，一些上市公司还在布局生猪绿色养殖全产业链项目，这也将打造新的畜牧业经济新增长点。

第三，科学化和现代化养殖将提升生产效率和产品品质。在传统的养殖方式下，生猪生产效率较低，无论是猪饲料成本还是人力成本都比较高。国办印发的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，要加强现代生猪良种繁育体系建设，提高良种供应能力。加快推进生猪全产业链信息化，推广普及智能养猪装备，提高生产经营效率。

未来，生猪养殖产业“机器换人”趋势将加快。自动喂料系统、排泄物机械化清运与综合利用、养殖环境控制等智能化设施设备将得到更大范围的推广，将有助于提高饲养效率，特别是产仔率和出肉率，并进一步提振相关行业发展。

总的来看，此次抗击非洲猪瘟疫情各项政策措施，为生猪产业加快转型升级明确了方向，并将进一步带动产业供给侧结构性改革。各地方政府应加大对生猪转型企业的资金和技术支持，进一步减轻土地税收等负担。生猪养殖企业要精准研判并善于把握这次机遇，通过引入资本、加强合作等提升竞争力，顺应新的科技趋势，加大技术改造力度，通过绿色和现代化养殖进一步提升产能和盈利能力，走出一条生猪生产的高质量发展之路。

(责编：杨曦、庄红韬)