原标题：专项债券额度将尽快落实到具体项目

11月27日，财政部发布消息表示，为加快地方政府专项债券发行使用进度，带动有效投资支持补短板扩内需，经国务院同意，近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元，占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%，控制在依法授权范围之内。

财政部要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目，做好专项债券发行使用工作，早发行、早使用，确保明年初即可使用见效，确保形成实物工作量，尽早形成对经济的有效拉动。

经十三届全国人大常委会第七次会议通过，授权国务院在2019年以后年度，在当年新增地方政府债务限额的60%以内，提前下达下一年度新增限额（包括一般债务限额和专项债务限额）。授权期限为2019年1月1日至2022年12月31日。

9月4日，国务院常务会议部署，根据地方重大项目建设需要，按规定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效。

中国财政科学研究院金融研究中心主任赵全厚认为，对于提前下达的部分新增专项债务限额，各地围绕项目遴选、论证、测算、审批等各项流程不仅需要提速，更需要确保质量，“因为这次提前下达部分新增额度，目的是要带动有效投资，支持补短板、扩内需。要确保‘有效’，就必须让专项债从发行到使用、从投资到收益的每一个环节都能做到合规、高效和优质”。

财政部最新发布统计显示，今年前10个月，全国发行地方政府债券42787亿元。其中，发行一般债券17472亿元，发行专项债券25315亿元；按用途划分，发行新增债券30367亿元（包括新增一般债券9070亿元、新增专项债券21297亿元），发行置换债券和再融资债券共12420亿元。

“2019年地方政府债务管理平稳有序，有力支持了稳投资、补短板。地方政府债务全年发行平稳，市场呈现较好的承接能力，发行利率较低。此外，地方投资债券的发行期限持续延长，更符合地方政府基础设施建设的需要。”上海财经大学公共政策与治理研究院副院长郑春荣表示。

(责编：杨曦、庄红韬)