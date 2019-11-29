原标题：新兴产业发展动力为何强劲

《第四次全国经济普查公报》显示，2018年末，全国从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位66214个，占规模以上工业企业法人单位的17.7%。

其中，新材料产业14068个，占工业战略性新兴产业企业法人单位的21.3%；生物产业12223个，占18.5%；节能环保产业11987个，占18.1%。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。近年来，我国把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，有力地推动了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。而且，随着战略性新兴产业与传统产业的广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

在战略性新兴产业快速发展的同时，高技术制造业也保持了良好的发展势头。2018年末，全国共有规模以上高技术制造业企业法人单位33573个，比2013年末增长24.8%；占规模以上制造业的比重为9.5%，比2013年提高1.7个百分点。

经过改革开放以来的快速增长，我国经济进入了创新驱动发展的战略时期，加快培育发展战略性新兴产业已经成为推动我国经济结构战略性调整、转变经济发展方式的一项重大举措。

党的十八大以来，我国坚持把创新作为引领发展的第一动力，把创新摆在国家发展全局的核心位置，科技投入大幅增加，带动了科技产出的量质齐升，也推动了战略性新兴产业和高技术制造业的蓬勃发展。

根据“四经普”公报显示，2018年，开展R&D（全称“研究与试验发展”）的规模以上工业企业法人单位104820个，比2013年增长91.2%，占全部规模以上工业企业法人单位的28.0%。从投入的人力资源看，2018年，规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量298.1万人年，比2013年增长19.5%。从经费支出看，2018年，规模以上工业企业法人单位R&D经费支出12954.8亿元，比2013年增长55.7%；R&D经费与营业收入之比为1.23%。从研发成果看，2018年，规模以上工业企业法人单位全年专利申请量95.7万件，其中发明专利申请37.2万件，分别比2013年增长70.7%和81.1%；发明专利申请所占比重为38.8%，比2013年提高2.2个百分点。

值得注意的是，尽管近年来我国战略性新兴产业和高技术制造业的发展增速快于经济增速，也快于全部工业增速，但产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求。

因此，仍然要坚持走创新驱动发展道路，促进一批新兴领域发展壮大并成为支柱产业，持续引领产业中高端发展和经济社会高质量发展。同时，加快推进重点领域和关键环节改革，持续完善有利于汇聚技术、资金、人才的政策措施，创造公平竞争的市场环境，全面营造适应新技术、新业态蓬勃涌现的生态环境，加快形成经济社会发展新动能。

(责编：杨曦、庄红韬)