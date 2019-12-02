全力做好以猪肉为重点的“菜篮子”产品保供稳价工作

新华社郑州12月1日电 全国大中城市“菜篮子”产品保供座谈会近日在河南省驻马店市召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，全面落实“菜篮子”市长负责制，扎实做好猪肉等重要农产品生产保供稳价各项工作，切实保障城乡居民“菜篮子”产品需求。
胡春华指出，“菜篮子”工程是重大民生工程，事关全面建成小康社会和社会和谐稳定大局。大中城市必须加大工作和投入力度，确保“菜篮子”产品充足均衡供给。要增强“菜篮子”产品自给能力，加强生产用地保障，加大对“菜篮子”基地建设的投入力度。要构建稳定可靠的产销协作关系，支持企业到产区建立生产基地，加强冷链物流体系建设。要健全“菜篮子”产品市场调控机制，落实地方储备任务，提高市场调控能力和水平，保障好困难群众基本生活。
胡春华强调，抓好“菜篮子”工作首先是城市政府的责任，市长是第一责任人，要切实完成好“菜篮子”产品自给生产、产销衔接、市场调控、质量安全等各项任务。省级政府要落实省负总责，加强督促指导，统筹省域内和省际间“菜篮子”产品供应保障。中央有关部门要强化考核监督，推动“菜篮子”市长负责制落到实处。
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