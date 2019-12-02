推动“粉丝经济”行稳致远（人民时评）

理性对待粉丝热情、引导粉丝合理消费，同时将明星效应转化为提升商业品牌知名度和美誉度的契机，才能更好体现“粉丝经济”背后的流量价值

作为文化娱乐产业和数字经济的重要组成部分，“粉丝经济”同样要遵守市场经济对于诚信、法治的要求

“粉丝经济”的出现，也是一道治理课题

“双11”才过不久，“双12”又将到来，很多电商平台和品牌把重点放在吸引粉丝“流量”上。从明星发布预售链接，到推出明星定制礼盒、联名款产品，再到购物赠送签名海报、线下见面机会等，“粉丝经济”比往年更为抢眼，引发人们关注和思考。

以购买明星的专辑、代言的产品，为明星提升流量等为特征的“粉丝经济”，正在成为近年来经济生活中的新亮点。以今年“双11”前的电商营销为例，某化妆品牌请明星代言1小时，销售额就突破4000万元；某日常用品请明星代言预售3万件产品，3分钟即告售罄；某明星代言的一款电动牙刷，3天预售额近2000万元……明星“带货”能力的背后，是粉丝们的强大消费能力。粉丝们从情感出发进行消费，通过商品购买、社群聚集、交流互动等环节，满足了自身的需求。

互联网和社交媒体的升级迭代、文化娱乐产业的蓬勃发展，成为“粉丝经济”兴起的深厚土壤。对商家来说，粉丝们带来的“流量”，往往与“销量”直接挂钩。在利益的驱使下，行业内滋生了“流量至上”甚至“流量造假”等现象，亟待规范和引导。而粉丝群体中存在的“刷单”“刷票房”“刷好评”等不良行为，也为自身带来负面评价。理性对待粉丝热情、引导粉丝合理消费，同时将明星效应转化为提升商业品牌知名度和美誉度的契机，才能更好体现“粉丝经济”背后的流量价值。

作为文化娱乐产业和数字经济的重要组成部分，“粉丝经济”同样要遵守市场经济对于诚信、法治的要求。有数据显示，36%的粉丝表示愿意为偶像每个月花100—500元，相关领域市场规模高达900亿元。面对这一庞大的市场规模，如果任由“流量至上”等非理性因素野蛮生长，不仅将破坏这一正在成长中的新生事物，也将侵蚀社会诚信体系。正因如此，近期国家相关部门要求电商第三方平台须切实履行监管职责，并将对涉嫌违反广告法、消费者权益保护法等违法行为进行查处。依法依规、诚实守信形成健康的商业模式，将更好推动“粉丝经济”行稳致远。

“粉丝经济”的出现，也是一道治理课题。随着相关产业规模的不断扩大，“粉丝经济”涉及的领域和内容愈发多元，新对象、新领域、新场景不断涌现。比如，如何杜绝恶意注册账号“刷单”，怎样避免未成年人非理性消费，如何认定在线“打赏”的法律效力，等等。回答这些新考题，需要相关各方携手努力。管理部门要加强事前监管的能力和水平，提高全过程监管意识；优质流量明星应当更加自律、更有担当、更具表率；平台方面要进一步增强责任感，杜绝管理漏洞，等等。各方协力完善相关法规制度，善用大数据、人工智能、云计算、区块链等技术手段，才能为“粉丝经济”营造良好的外部环境。

当前，随着粉丝素养不断提升，技术支撑日渐完善，“粉丝经济”正在步入发展快轨，有望保持高速增长的活力。呵护好、规范好这一新生事物，让“粉丝经济”带动消费升级、行业变革和市场发育，就能更好满足人们对美好生活的向往与期待，为经济发展注入充足动力。

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 05 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)