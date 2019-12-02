工业和信息化部快马加鞭 拟推第三批工业遗产名单

第三批名单如约出炉

近年来，工业文化的挖掘与保护成为推动工业多样化发展的一个新思路。2016年，工业和信息化部、财政部联合发布《关于推进工业文化发展的指导意见》以加强工业文化建设的顶层设计和总体布局。作为促进工业文化发展的重要部分，国家工业遗产认定工作从2017年开始，于每年年底公布一批最新工业遗产认定名单，如今这已经成为了“规定动作”。在2017年底和2018年底分别公布了第一批与第二批国家工业遗产名单，包括钢铁厂、酿酒厂、矿区等多种类型工业厂区共计53处。

工业和信息化部推动的“国家工业遗产”认定申报工作，主要针对1980年前建成、具有鲜明工业特色和工业文化价值、主体保存良好、产权关系明晰的工业生产、储运和活动场所。

近日，工业和信息化部产业政策司发布了第三批国家工业遗产拟认定名单。自今年4月开展第三批工业遗产申报工作以来，经过报名推荐、专家评审、现场核查等多个环节，共有49处工业厂区通过筛选进入了第三批公示名单。

数量与类型均有望扩充

从数量与范围上来看，此次工业遗产认定工作明显在第一批和第二批的基础上力图寻求新的突破：2017年第一批评定时，从8个省、市申报的40余处中评出了11项；2018年的申报项目已经扩大到18个省区市，申报数量突破100项，最终有42处入选。从今年公示的49处来看，涵盖范围上升到22个省份，不仅覆盖了东北等传统工业区，更有西藏自治区等地的工业项目入围。数量的增多和范围的扩大意味着工业遗产得到各方重视。

“工业”涉及的领域非常广泛。可喜的是，随着近年来工业遗产认定工作的推进，工业遗产的类型也逐渐丰富：前两年以传统钢铁加工业、矿业为主，今年涌现了更多轻工业、尤其是食品加工类型的工业遗产，比如：此次公示的名单中就有北京的度支部印刷局、山西的高平丝织印染厂、恒顺镇江香醋传统酿造区和泉州源和堂蜜饯厂等。

森林铁路引人瞩目

此次公示的国家工业遗产名单中，黑龙江省佳木斯市的“龙江森工桦南森林铁路”很有特点。该项目包含蒸汽机车、森林窄轨铁路及其周边设备。这条森林铁路全长361.3公里，修建于上世纪50年代。森林蒸汽小火车曾沿着这条铁轨在佳木斯市桦南、勃利、宝清、七台河等地之间来回穿梭，承担木材运输工作。随着天然林资源保护工程的实施，森林铁路和小火车逐步停运。

近年来，随着工业文化价值日益受到重视，龙江森工集团让森林铁路和蒸汽小火车重新焕发出活力：郁郁葱葱的森林资源与有着浓厚早期工业文明气息的历史资源相结合，让作为旅游项目出现的森林小火车成为“网红”打卡地，仅在今年“五一”小长假期间就累计接待游客3303人。

与世界上一些国家相比，中国对工业遗产的关注起步较晚但步伐很快。2006年我国开始举办第一届中国工业遗产保护论坛，时任国家文物局局长的单霁翔就曾呼吁：“当前大兴土木的热潮中，一些尚未被界定为文物、未受到重视的工业建筑和旧址，正急速从城市中消失。我们必须像对待历史文物那样对待工业遗产。”如今三批认定名单接连出炉，这其中包含了无数人的辛勤努力。

(责编：栗翘楚、孙阳)