工业遗产如何“活”在当下？

黄石华新水泥厂旧址。

工业遗产迅速地融入了当今中国的社会生活，并与现代、时尚紧密结合起来。许多项目已成为新的文化地标。

面对各地一批批涌现的、数量众多的工业遗产项目，工业遗产的评定、管理、应用也面临着现实而全新的考验：一方面，在后续应用中如何秉承初衷，保持发扬好遗产核心价值；另一方面，中国工业遗产怎样能通过发掘、比对，更多地进入到“世界遗产”的行列？

(责编：栗翘楚、孙阳)