参与国际竞争 让中国支付企业从大到强

国际在线消息：11月28日，2019年第八届中国支付清算论坛在北京举办，本届论坛以“新时代支付清算行业发展之路”为主题。作为第三方支付企业代表，易宝支付CEO唐彬受邀参加并发表演讲。

会议上，易宝支付CEO唐彬发表主旨演讲，围绕新金融发展的形势进行了分享。他认为，在全球经济一体化大形势下，金融行业正在双向深入开放，新技术将加速引领金融发展，中国支付企业要“走出去”参与国际竞争。

唐彬说，中国金融科技的发展程度、影响力、发展潜力正在不断加强，数字科技作为巨大的新力量深度改变着产业和金融，促使二者紧密相连但全球经济一体化的形势又决定着中国企业的创新力需要进一步挖掘。数字技术的迅猛发展决定着金融升级是大势所趋，未来，数字化产业金融结合是新的模式。

最近两年，金融业高速发展的同时风险也在逐步累积。为保证市场健康平稳发展，严监管已成为我国金融发展工作中的主旋律。唐彬认为，严监管是金融高质量发展的必要，监管与新技术发展并驾齐驱，只有加强监管力度才能更好地促进技术创新和行业发展。易宝支付将以身作则，积极拥抱监管。

除了关注新技术、新业态带来的变革，易宝支付也在紧密关注外国央行对数字经济等新业态的布局。唐彬认为，支付行业国际化将成为未来行业的一个竞争态势，支付机构从“做大”到“做强”以及“走出去”是必经之路。为此，易宝支付将不断提升增值服务，通过科技赋能更好的保障交易安全，为中国金融业引领全球贡献力量。（图/文 常海东）

(责编：冯粒、曹昆)