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从“天府三条街”走向未来——成都新经济释放新活力

2019年12月02日14:31  来源：新华网
 
原标题：从“天府三条街”走向未来——成都新经济释放新活力

新华社成都12月2日电 题：从“天府三条街”走向未来——成都新经济释放新活力

新华社记者李倩薇、卢宥伊

帮助程序员生成运动计划、建立运动动作模型、通过传感器进行运动追踪来判断用户动作是否标准……这是咕咚运动课程产品经理赵仁康每天的工作。赵仁康和团队将运动人体科学与互联网和人工智能（AI）技术结合起来，使得成千上万用户只需在家对着摄像头运动，就能得到科学的“一对一”贴身指导。

“按照传统的职业路径，我应该是一名运动队科研教练，或者是一名康复训练师，每天最多帮助数十个学员。但现在，我的这个新职业可以满足成千上万人的科学运动需求。”运动人体科学硕士出身的赵仁康对记者说。

赵仁康所在的这家拥有1.8亿用户的互联网公司坐落于成都高新区天府软件园，与之比邻的，是天府三街、四街、五街这三条街上超过百家的“隐形冠军”或“瞪羚企业”，领域涵盖5G与人工智能、数字文创与网络视听、大数据与网络安全三大新经济产业。从天府软件园延伸出去，一片87平方公里的土地正“蝶变”成为成都的新经济活力区。

“爆款”电影《哪吒之魔童降世》的主创团队、创造现象级手游《王者荣耀》的天美工作室、承包“硬科幻”电影《流浪地球》四成特效的墨境天合公司、负责鸿篇巨制游戏《刺客信条：奥德赛》大量内容创作的育碧成都工作室、位居2019年上半年中国投影机市场出货量第一的极米科技……在成都新经济活力区，行色匆匆的年轻人正创造出一个个现象级产品。

“这里的软件、动漫、游戏等人才优势很明显，这些年成都人才引进力度大，很多毕业生都在排队落户。”“北漂”“沪漂”多年后成为“新成都人”的《王者荣耀》项目组美术总监战涛说。

发展新经济、培育新动能，2017年，成都市率先成立新经济发展委员会，统筹新经济发展。设立百亿元新经济发展资金，构建种子企业、准独角兽、独角兽或行业领军企业三级新经济企业梯度培育体系；深化“放管服”改革，占总量87.1%的政务和公共服务事项实现“仅跑一次”；形成天府软件园、瞪羚谷数字文创基地、新川科技园5G创新名城、AI创新中心、中国—欧洲中心、骑龙湾新经济总部社区等六大产业社区，汇聚各类人才58.6万名。

今年以来，成都创新发布3批次“城市机会清单”，主动释放1400余条城市供需信息，让更多企业准确、及时地掌握城市发展机会。“给企业优惠不如给机会。”四川谛达诺科技有限公司创始人许波说，该公司今年3月份入选了成都市首批城市机会清单。“清单发布后，上海交大、大阪大学相关研究人员主动联系我们开展技术合作。”

现在，成都新经济集聚发展效应正逐渐释放。成都新经济企业从2年前的12.7万家增加至35万家，独角兽企业实现了从0到6的突破，企业年度融资额从40亿元增加到170亿元；今年前三季度，成都新经济重点监测企业实现营业收入同比增长28.36%。

新经济带来新机会，不久前，智联招聘发布的《2019年生活服务业新职业人群报告》显示，成都新职业人群规模居全国第三，新经济的发展为更多像赵仁康这样的就业者提供了更多的新兴职业。

(责编：冯粒、曹昆)
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