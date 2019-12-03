答好区块链发展“应用题”（评论员观察）

发展和利用区块链技术，必须坚持守正创新，回归技术应用的本原

对企业、平台而言，站在这样一个新风口，乐观展望容易，难的是守住边界，既保持创新力也尊重规律

答好这道考题，既需要创新的思维，也离不开审慎的态度、务实的行动

最近一段时间，许多人关心区块链、热议区块链、学习了解区块链。但据媒体报道，也有一些人蹭热度、制造概念、炒作概念，甚至借“区块链”之名进行非法集资炒作。如何完善技术、找准应用场景、解决工程实施等难题，推动区块链技术与产业规范发展，成为值得探讨的现实课题。

前不久，中国人民银行相关负责人表示，为规范引导新技术应用，人工智能、区块链、大数据、云计算等17项金融行业标准已经立项，正在加紧研究制定。其中，有关区块链的消息颇受瞩目。这对试图蹭“区块链”热度、意欲剑走偏锋的人而言，无异于一次及时提醒：发展和利用区块链技术，必须坚持守正创新，回归技术应用的本原。

区块链技术的集成应用，在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。习近平总书记在主持中共中央政治局第十八次集体学习时强调，“我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。”展望未来，当区块链和人工智能、大数据、物联网等前沿信息技术深度融合，技术集成可以找到新的支点；当区块链和实体经济深度融合，传统金融业长期面临的信息不对称问题，将得到较好解决；当区块链与新型智慧城市建设相结合，人们对于城市管理、民生改善又有了新的期待。

从现实情况来看，我国在区块链领域拥有良好基础；国家对区块链的重视，为区块链技术发展与应用带来更大机遇。当然，也因为区块链之新，一些新情况新问题也难免伴生。对企业、平台而言，站在这样一个新风口，乐观展望容易，难的是守住边界，既保持创新力也尊重规律。从总体上看，由于涉及场景较为复杂，落地模式还不够清晰，区块链在实体经济领域的应用还处于起步阶段。毕竟，目前很多项目的场景不需要区块链，而许多场景与区块链结合的可行性还需充分验证。无论是随意扩大概念外延还是企图立马“变现”，都不符合科技发展规律。同时，技术的推广与应用也需要遵循市场规律。鼓励区块链发展，不等于一哄而上，搞恶性竞争、重复建设。只有不断加强协同攻关，构建区块链产业生态，推动集成创新和融合应用，才能让好技术有好前程。

从治理的视角出发，区块链技术应用对监管能力与水平提出了更高要求。今天，金融与科技的结合正日益紧密，已经给治理带来了诸多挑战，P2P网贷的兴衰就是一个典型例子。这意味着，当我们拥抱区块链技术的同时，还应加强对区块链技术的引导和规范，注重对区块链安全风险的研究和分析，密切跟踪发展动态，积极探索监管方法、治理规律。要探索建立适应区块链技术机制的安全保障体系，引导和推动区块链开发者、平台运营者加强行业自律、落实安全责任。要把依法治网落实到区块链管理中，推动区块链安全有序发展。

大数据、云计算、人工智能、5G、区块链……技术发展的脚步，从未止歇。当区块链技术给社会发展与治理带来新的可能，如何推动区块链技术和产业创新发展，积极推进区块链和经济社会融合发展，已经成为崭新的思考题。答好这道考题，既需要创新的思维，也离不开审慎的态度、务实的行动。

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 05 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)